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Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin olduğu ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı

Sanayi üretimi arttı
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Sanayi üretimi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin olduğu ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalış gösterdi. Bu dönemde 101,1 olarak hesaplanan endeks, geçen yılın ağustos ayında 113,7 seviyesinde bulunuyordu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 artış kaydetti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, ağustosta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşirken en fazla düşüş yüzde 4,4 ile orta yüksek teknoloji sektöründe gözlendi.AA

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Anahtar Kelimeler:
FlaşSanayi üretimi
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