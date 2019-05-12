Sanayiciden tam destek

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de toplam 3,7 milyar dolarlık yatırımla kurulacak 6 özel endüstri bölgesinin, cari açığın azaltılmasına yıllık 1,7 milyar dolarlık katkı sunması ve yaklaşık 49 bin 225 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygulamaya aldığı "özel endüstri bölgeleri" politikası meyvelerini vermeye başladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, özel endüstri bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Özdebir, Türkiye'nin "özel endüstri bölgeleri" politikasının doğru olduğunu ve meyvelerinin alınmaya başlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de kurulacak 6 özel endüstri bölgesinde rahat bir yatırım ve üretim ortamı sağlanacağına işaret eden Özdebir, "Kurulacak bu 6 özel endüstri bölgeleri, proje bazlı yatırım teşvik belgesi almış ciddi yatırımlar. Türkiye'de, büyük yatırım yapan firmaların İş Kanunu ve güvenliği sorumlulukları devam etmek şartıyla, rahat çalışabilmesi, sağdan soldan baskı gelmemesi çok önemli. O nedenle ülkemizin özel endüstri bölgeleri politikasını büyük yatırımlar için destekliyorum ve diğer illere de yayılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

- "Karar firmaların rahat çalışmasını sağlayacak"

Özdebir, 6 ilde kurulacak tesislerin faaliyet alanları hakında bilgi verdi. İstanbul'daki endüstri bölgelerine değinen Özdebir, "İstanbul'da, düzensiz şekilde şehrin içine sıkışıp kalmış çok sayıda iş yeri var. Sanayicinin gelişebilmesi için bu iş yerlerinin, yeni mekanlara ihtiyacı var ancak arsa fiyatları çok pahalı. O nedenle İstanbul'a yapılan yatırım, son derece doğru bir yatırımdır." ifadesini kullandı.

Diğer illere yapılacak özel endüstri bölgelerinin de büyük ölçekli yatırımlar olduğuna dikkati çeken Özdebir, "Bunların hepsi arazi boyutu açısından da çok büyük fabrikalar. Cumhurbaşkanı Kararı, firmaların rahat çalışmasını sağlayacak önemli bir düzenleme." dedi.

- "Ülke ekonomisini güçlendirmesini diliyoruz"

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da ülkenin sanayi sektörüne büyütmesi ve katma değer artırıcı adımların atılması açısından kurulacak 6 özel endüstri bölgesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür eden Kutsi, "Kurulacak bu 6 özel endüstri bölgesinin, sanayi sektörünü ivmelendirmesini ve ülke ekonomisini güçlendirmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.