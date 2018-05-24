ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda geçtiğimiz yıl 8 milyonu aşkın işlem yapıldığını belirterek, bunun saniyede bir tapu işlemi gerçekleştirildiği anlamına geldiğini bildirdi.

Adlı, Genel Müdürlük olarak 171'inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını dile getirerek, yıl dönümünün öncelikle başta tapu çalışanları olmak üzere ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğuna işaret eden Adlı, "Bu yıl 171. kuruluş yıl dönümümüzü kutladık ki bu resmi kuruluş yılı, tarihi açıdan baktığımız zaman Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanan bir geçmişimiz var." diye konuştu.

Genel Müdürlük olarak yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Adlı, "Tapuda yıllar itibarıyla işlem sayısı değişiyor. Geçmiş yıllarda bu işlem sayısı çok azken, örneğin 2002'de 2 milyon 600 bin işlem yapılmışken geçen sene 2017'de bu 8 milyon küsuru buldu. Demek ki 2002-2018 arası 16 yılda tapu işlemlerinde 4-5 kat artış var." ifadelerini kullandı.

- "Teknolojiyi iyi kullanan bir kurumuz"

İşlem sayısındaki artışın teknolojik gelişmeler ve vatandaşın talepleriyle ilgisi olduğunu anlatan Adlı, şöyle devam etti:

"Eskiden bu kadar teknoloji ön planda olmadığı için belki aynı sayıda personelle 2 milyon işlemi yapmakta güçlük çekerken, bugün 8 milyon işlemi güçlük çekmeden çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunun da temel nedeni teknolojiyi iyi kullanan bir kurumuz. Şu anda teknolojik anlamda dünyanın en ileri teknolojilerini kullanır durumdayız."

Adlı, tapu ve kadastro alanında Türkiye'nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "2017 itibarıyla tapuda yapılan işlem sayısında 8 milyonu geçtik. Çalışma süresini 8 saat olarak hesapladığımızda, Türkiye'de tapuyla ilgili saniyede aşağı yukarı bir işlem yapıyoruz. Şu anda konuştuğumuz birkaç dakika içerisinde 200'e yakın işlem yapıldı. Böyle hareketli ve gerçekten çok dinamik bir kurumuz." değerlendirmesinde bulundu.