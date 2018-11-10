Sanofi'ye müdür oldu

İSTANBUL (AA) - İnsan sağlığının her alanında faaliyet gösteren ve ilaç sektörünün öncülerinden Sanofi Türkiye’nin Ülke Başkanı ve Yerleşik Reçeteli İlaçlar (Rx) Genel Müdürü pozisyonuna Cem Öztürk atandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, Sanofi Türkiye’nin Yeni Ülke Başkanlığı ve Yerleşik Reçeteli İlaçlar Genel Müdürlüğüne Cem Öztürk getirildi.

Sorbonne Üniversitesi MBA yüksek lisans derecesine sahip olan Öztürk, kariyerine 2000 yılında Kurumsal Pazarlama alanında bankacılık sektöründe başladı. Sanofi bünyesine 2002 yılında katılan Cem Öztürk finans alanında çeşitli görevlerde bulundu.

2002 yılında Türkiye’de bütçe kontrol uzmanı, bütçe kontrol ve fiyatlandırma müdürlüğü görevlerini üstlenen Öztürk, 2007 yılında Romanya ve Moldovya'nın Finans Direktörü olarak atandı ve dört yıl boyunca görev yaptı. Sanofi’ye katıldığı günden itibaren şirketin yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda farklı liderlik görevlerini başarıyla yürüten Öztürk, 2011 yılında İş Operasyonları Mükemmelliği (BEX) Direktörü olarak Türkiye’ye atandı.

Sırasıyla, Eczane Grubu Satış Ekibi, Tedarik Zinciri, Hastane Grubu Kilit Üniteler birimlerinin yönetim görevlerini yapan Öztürk, 2014 yılında, Uzman ve Birinci Basamak Satis ve Pazarlama Direktörlüğü ve Jenerik İlaçların liderliğine atanarak 300 kişilik bir ekibin sorumluluğunu üstlendi.

2015 yılında Cem Öztürk, yurt dışı görevlendirmesi ile bu sefer Bangkok Yerleşik Reçeteli İlaçlar (Rx) Genel Müdürü, Tayland ve Myanmar Ülke Başkanı olarak atandı. Aralık 2016'da Tayland, Malezya, Singapur, Myanmar ve Brunei'nin de dahil olduğu TMS Çoklu Ülke Organizasyonu'nu (MCO) kuran Öztürk, o tarihten bu yana bünyesinde farklı kültürlerden gelen 750 kişinin bulunduğu bir organizasyona liderlik etti.

Cem Öztürk, 1 Kasım itibarıyla Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Yerleşik Reçeteli İlaçlar (Rx) Genel Müdürü olarak göreve başladı.