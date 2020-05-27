SAP’de yeni atama

Tam 20 yıl sektöre emek verdi SAP Türkiye’nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevine atandı. Erdem Şekeroğlu atandı yeni görevine başladı. T eknoloji sektöründe 20 yıla yakın deneyime sahip olan Şekeroğlu, yeni görevinde SAP Türkiye’de tüm fonksiyonların verimliliğinden ve operasyonel yönetiminden sorumlu olacak.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP’nin Türkiye ofisinde önemli bir atama gerçekleşti. Erdem Şekeroğlu SAP Türkiye’nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (Chief Operating Officer) görevine getirildi. Şekeroğlu yeni görevi kapsamında satış ve satış destek operasyonlarının yürütülmesinden, Deneyim Yönetimi Mühendisliği (Experience Management Engineering), S/4HANA transformasyonu ve İnovasyon Programlarının uygulanması alanlarından sorumlu olacak.

Erdem Şekeroğlu, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi ve Middlesex Üniversitesi’nde Satış Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Teknoloji sektöründe 20 yıla yakın deneyimi bulunan Şekeroğlu, SAP Türkiye’ye 2002 yılında katıldı. Şekeroğlu, SAP Türkiye’de sırasıyla danışmanlık, proje yönetimi, iş geliştirme yöneticisi, çözüm yöneticisi, satış destek direktörü, profesyonel hizmetler satış direktörü ve son olarak da kurumsal müşteriler satış direktörü pozisyonlarında görev aldı.