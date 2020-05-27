Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar yalova Kayseri Gençlik ve Spor Bakanlığı samsun çin
SAP’de yeni atama
SAP’de yeni atama
Sınav önerileri
Sınav önerileri
Uçuşa başlıyor
İç hat uçuşu başlıyor
İşte beklentiler
İşte beklentiler
Sütün önü açıldı
Sütün önü açıldı

SAP’de yeni atama

SAP Türkiye’nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevine Erdem Şekeroğlu atandı. Teknoloji sektöründe 20 yıla yakın deneyime sahip olan Şekeroğlu, yeni görevinde SAP Türkiye’de tüm fonksiyonların verimliliğinden ve operasyonel yönetiminden sorumlu olacak.

SAP’de yeni atama

Tam 20 yıl sektöre emek verdi SAP Türkiye’nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevine atandı. Erdem Şekeroğlu atandı yeni görevine başladı. Teknoloji sektöründe 20 yıla yakın deneyime sahip olan Şekeroğlu, yeni görevinde SAP Türkiye’de tüm fonksiyonların verimliliğinden ve operasyonel yönetiminden sorumlu olacak.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP’nin Türkiye ofisinde önemli bir atama gerçekleşti. Erdem Şekeroğlu SAP Türkiye’nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (Chief Operating Officer) görevine getirildi. Şekeroğlu yeni görevi kapsamında satış ve satış destek operasyonlarının yürütülmesinden, Deneyim Yönetimi Mühendisliği (Experience Management Engineering), S/4HANA transformasyonu ve İnovasyon Programlarının uygulanması alanlarından sorumlu olacak.

Erdem Şekeroğlu, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi ve Middlesex Üniversitesi’nde Satış Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Teknoloji sektöründe 20 yıla yakın deneyimi bulunan Şekeroğlu, SAP Türkiye’ye 2002 yılında katıldı. Şekeroğlu, SAP Türkiye’de sırasıyla danışmanlık, proje yönetimi, iş geliştirme yöneticisi, çözüm yöneticisi, satış destek direktörü, profesyonel hizmetler satış direktörü ve son olarak da kurumsal müşteriler satış direktörü pozisyonlarında görev aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SAP Türkiyenin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür YardımcılığıErdem ŞekeroğluSAP Türkiyede
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.