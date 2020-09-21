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Satılanın yarısı yerli

Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, “Yıl sonuna kadar 11.5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceğiz. 2018 yılından bu yana bağlı olduğumuz Grand Vision’ın faaliyet gösterdiği 44 ülke arasında en hızlı büyüyen ülke konumundayız" dedi.

Satılanın yarısı yerli

Kovid-19 pandemisi döneminde de hız kesmeyen Atasun Optik, yıl sonuna kadar 11.5 milyon TL yatırım ve 30 yeni mağazayla büyümeye devam ediyor. 54 ilde 268 mağazasıyla hizmet veren Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, “Yıl sonuna kadar 11.5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceğiz. 2018 yılından bu yana bağlı olduğumuz Grand Vision’ın faaliyet gösterdiği 44 ülke arasında en hızlı büyüyen ülke konumundayız, hedefimiz bu gücümüzü korumak. Pandemi sürecinde dijital kanallara yatırımımızı yüzde 45 artırdık. Her zaman iyiyi sunmaya çalıştık ve bu alanda koronavirüs öncesi dönemle karşılaştırıldığında e-ticarette yüzde 259 gibi bir büyüme oranı yakaladık. Bu dönemde yerli üreticiye yaptığımız yatırımlar ürün tedariki konusunda bize avantaj sağladı. 10 marka ve 450 ürün çeşidiyle yerli ürün oranımız yüzde 51’e ulaştı. Yerli üreticimize yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 2020 yılı için büyüme planlarımıza paralel yüzde 15’lik bir istihdam artışı hedeflemiştik, bu doğrultuda yıl sonunda kadar Türkiye genelinde büyüyen yapımızla işe alımlara devam edeceğiz” dedi.

Atasun Optik’in 2023 hedefi, bünyesinde franchise’ı da barındıran 500 mağazalık bir yapıyla Türkiye’nin en büyük perakendecilerinden biri olmak diyen Nihat Aydın, “Diğer taraftan Grand Vision çatısı altında ciro büyüklüğü açısından ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz. Hedefimiz bu sıralamada ilk 5 ülke arasına girmek. Grup içerisinde İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa’dan oluşan G4 gücünü Türkiye’yi de ekleyerek G5’e dönüştürmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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