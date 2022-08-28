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Satış Direktörü oldu

2016 yılından bu yana Nissan Türkiye Satış Departmanı’nda farklı görevler üstlenen ve son olarak “Filo ve 2.El Müdürü” olarak görev yapan Mehmet Murat Delikardeş Nissan Türkiye “Satış Direktörü” olarak atandı.

Satış Direktörü oldu

Nissan Türkiye’den bir yeni üst düzey atama daha!... 2016 yılından bu yana Nissan Türkiye Satış Departmanı’nda farklı görevler üstlenen ve son olarak “Filo ve 2.El Müdürü” olarak görev yapan Mehmet Murat Delikardeş Nissan Türkiye “Satış Direktörü” olarak atandı.

Türkiye pazarındaki konumunu güçlendiren Nissan Türkiye, gerçekleştirdiği üst düzey atamalara bir yenisini daha ekledi. Nissan Türkiye “Filo ve 2.El Müdürü” olarak görevini sürdüren Mehmet Murat Delikardeş, 24 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Nissan Türkiye Satış Direktörü olarak atandı.

20 yılı aşkın tecrübesiyle Mehmet Murat Delikardeş, otomotiv sektörünün lider markalarında görev aldı. 2016 yılından beri Nissan Türkiye’de görevini sürdüren Delikardeş, Nissan Türkiye çatısı altında da çok sayıda başarılı projeye imza attı. Perakende ve filo satış yönetimi, pazarlama, iş geliştirme, proje yönetimi, strateji planlamasının yanı sıra risk ve kriz yönetimi konularında güçlü bilgiye sahiptir.

Nissan Türkiye Satış Departmanı'nın yeniden yapılandırılması ve entegrasyonunu üstlenen Delikardeş, direkt olarak Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem’e raporlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nissan TürkiyeSatış DirektörüMehmet Murat Delikardeş
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