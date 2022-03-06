Satışa çıktı

Toyota, ticari dünyada ve özel yaşamda çok yönlü kullanım olanağı sunan Proace City ve Proace City Cargo modelleri için Mart ayında avantajlı bir kampanya başlattı. 2021 ve 2022 model Toyota Proace City ve Proace City Cargo ticari araçlarda 80.000 TL, 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranıyla tüm Toyota Plazalarda yeni sahiplerini bekliyor olacak. 2022 model Toyota Proace City 391.650 TL’den, Proace City Cargo ise kampanyaya özel 276.050 TL’den başlayan avantaklı fiyatlarla satışa sunuluyor. Toyota Professional aile üyesi Yenilenen Hilux’lar da 100.000 TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranıyla satışlarına devam ediyor.

Faiz oranları aşağı çekildi

Toyota’nın hibrit modelleri için anlaşmalı banka aracılığıyla “Çevre Dostu Kredisinde” tüm vadelerde Mart ayında faiz indirimine gidildi. Toyota sıfır ve 2. el hibrit araçlar için 1-12 ay arası yüzde 1,70, 13-24 ay arası yüzde 1,84 ve 25-36 ay arası da yüzde 1,86, 37-48 ay arası yüzde 1,90 finansman oranı olanağı bulunacak. Bunun yanında ayrıca Mart kampanyasında, yeni araç kredilerinde 6 ay, Xchange by Toyota kredilerinde ise 3 aya kadar erteleme imkanı da sunuluyor.

Yüzde 1,84’ten başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen vade seçenekleri ile Toyota’nın Mart ayı kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” seçeneği de bir başka alternatif oluşturuyor.