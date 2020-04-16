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Sebzede hijyene dikkat

Sebze ve meyveleri güvenle tüketmek için yemeden önce çok iyi temizlemek ve hijyenik hale getirmek gerekiyor. Sebze ve meyvelerdeki sağlığı tehdit eden mikroorganizmaları zararsız seviyeye getirerek gıdaların güvenle tüketilmesini sağlamak mümkün…

Sebzede hijyene dikkat
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Sağlıklı beslenmenin ilk kuralı taze sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek. Ancak sebze ve meyvelerin üzerindeki kalıntılar ve zehirlenmeye sebep olabilen zararlı mikroorganizmalar sağlığı riske atıyor. Tüketilmeden önce meyve ve sebzelerin çok iyi temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, hijyenik yıkamanın önemini vurguluyor.

SAĞLIKLI BESLENMEK İSTEYENLERE…

Eczacıbaşı Profesyonel’in endüstriyel temizlik ürünleri markası Maratem’in M311 Sebze ve Meyve Hijyenik Durulama Ürünü, güçlü ve etkin hijyen etkisi sayesinde öne çıkıyor. Sebze ve meyveleri sağlığa zararlı mikroorganizmalardan arındıran durulama ürünü, yiyeceklerin tadını ve kokusunu kesinlikle etkilemiyor ve değiştirmiyor. 5 litrelik ambalajlarda tüketiciyle buluşan M311 Sebze ve Meyve Hijyenik Durulama ürünü, gıdaları gönül rahatlığı ve güvenle tüketmek isteyenler için etkili bir çözüm sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
HijyenSebze Ve Meyve
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