Şeker de online

Mondelēz International Türkiye’nin yarım asırlık markası ve ‘Her Bayramın Şekeri’ olan Kent, bu yıl da hedeflenen doğrultuda ürettiği 12.000 ton bayram şekerini, Türkiye genelinde 20.000 noktada satışa sundu. Aynı zamanda evlerde geçecek bu Ramazan Bayramı için Kent, tüketicisine kolaylık sağlamak adına satış kanallarına e-ticaret sitelerini de ekledi.

150'yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Mondelēz International'ın, çatısı altında bulunan ve Bayram Şekeri kategorisinin lider markası olan Kent, bu yıl yaşadığımız salgın sürecinden dolayı evlerde geçirmeye hazırlandığımız Ramazan Bayramı öncesinde bayram şekeri pazarını değerlendirdi.

Bayram döneminin yarım asırlık Kent markası için önemine dikkat çeken Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Bayram, bayramlaşma ve bayram şekeri bizim vazgeçilmez geleneğimiz ama bu bayram hepimiz için biraz farklı olacak. Bayramlaşma şeklimiz günümüzün koşullarına uygun gerçekleşecek. Ancak bayramlaşmanın vazgeçilmez parçası olan, gelenek ve göreneklerimizi yaşatan şekerlerimizin yine yanımızda olacağına inanıyoruz. Bu yıl da üretimimizi herhangi bir aksaklık olmadan gerçekleştirmenin mutluğunu yaşadık. Gebze’deki üretim tesisimizde 12.000 tonluk üretim hedefimize ulaştık. Ekonominin ve istihdamın daha da önem kazandığı bu günlerde Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 20.000 satış noktasına bayram şekerlerimizi ulaştırdık. Bizim toplam net hasılatımızın yüzde 20’sini hediyelik ve ikramlık şeker kategorisi oluşturuyor. Türkiye’de hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi 2,2 kg ve toplam bayram şekeri tüketimi ise 18 bin ton. Bu yıl da aynı rakamlara ulaşacağımızı öngörüyoruz. Mondelēz International Türkiye olarak 300 Milyon TL’lik hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazarının yarısını oluşturuyoruz.” dedi.

Bu bayram, insanların evde olduğundan dolayı daha çok online üzerinden alışveriş yapacaklarını da göz önüne alarak satış kanallarına e-ticaret sitelerini de eklediklerini belirten Karagöz, “Özenle hazırladığımız bayrama özel şeker paketlerimizi e-ticaret siteleri üzerinden de satışa sunduk. Belki büyüklerimizi ve yakınlarımızı ziyarete gidemeyeceğiz ama bayram kutlamasının vazgeçilmezi Kent şekerlerimizle her zaman ve her koşulda onların yanında olacağız.” diyerek sözlerini sürdürdü.“Bayramlar aynı zamanda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın sembolü diyerek, Darülaceze Topluluğu’nda konaklayan tüm yaşlılarımıza Kent bayram şekerlerimizden hediye ettik. Bununla birlikte yine çok önemsediğimiz bir destekle Kızılay’a, pandemi hastanelerinde, karantinada olanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 2,5 ton bayram şekeri bağışı gerçekleştirdik. Her Bayramın Şekeri’ Kent olarak bayramın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin daha da anlam kazandığı bu günlerde hem büyüklerimize hem de ihtiyaç sahiplerine bayram coşkusunu yaşatmak için önemli bir rol oynamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Şeker satışında Covid19 önlemleri

Tüm Türkiye’deki satış noktalarında ve kasaba pazarlarında Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere değinen Karagöz, “Ülkemizi tehdit eden Covid-19 salgınına karşı hem Gebze üretim tesisimizde hem de Türkiye genelindeki 20.000 satış noktamızda büyük önlemler aldık. Teması minimuma indirmek adına her bir satış noktasında görev alacak arkadaşlarımızın kullanımı için eldiven ve şeker kürekleri temin ediyor ve satış noktalarında dezenfektanlar bulunduruyoruz. Satış noktalarımızda tüketicilerimizi sosyal mesafe kuralları ve minimum temasa teşvik eden posterlerimiz bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak satış noktalarımızda bayram şekerlerinin büyük bir çoğunluğunu önceden paketlenmiş bir şekilde satışa sunarak teması minimuma indiriyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Bayram şekeri alışverişi en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da

Her sene bayram döneminde tüketici alışkanlıkları ve taleplerine yönelik araştırma yapan Kent, 2020 senesi için Türkiye’de bayram şekeri tüketiminde öne çıkan bölgeleri duyurdu. Türkiye’nin şeker haritasına göre; bayram şekeri alışverişinin yüzde 37 oranla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde, yüzde 24 oranla Marmara Bölgesi’nde ve yüzde 22 oranla İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştiği görülüyor.