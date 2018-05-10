Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar inovasyon spor dünya Bursa Eto
Gündemde 4.0 var
Gündemde 4.0 var
Gaye Donay'a başarı ödülü
Gaye Donay'a başarı ödülü
Mangal dumanını önledi ödülün sahibi oldu
Mangal dumanını önledi ödülü aldı
KKTC’de turizmi uçurdu ödülü aldı
KKTC’de turizmi uçurdu ödülü aldı
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu

Şekerbank'tan 27,7 milyon TL net kâr

- Şekerbank, bu yılın ilk 3 ayında 27,7 milyon TL net kâr elde etti - Şekerbank Genel Müdürü Taze: - "Son bir yılda en yüksek büyümeyi yüzde 32 artış ile KOBİ kredilerinde gerçekleştirdik"

Şekerbank'tan 27,7 milyon TL net kâr

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, bu yılın ilk 3 ayında 27,7 milyon TL net kâr elde etti.
Şekerbank açıklamasına göre, Şekerbank'ın 31 Mart 2018 tarihli konsolide olmayan mali tabloları açıklandı. Buna göre Mart sonu itibarıyla toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 27 artışla 21,2 milyar TL olarak gerçekleşen Şekerbank’ın aktif büyüklüğü 30,4 milyar TL’ye ulaştı.
Banka’nın ilk çeyrek sonundaki toplam mevduat hacmi, geçen yılın Mart dönemine göre yüzde 36 büyümeyle 20,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 3 ayında 27,7 milyon TL net kâr elde eden Şekerbank’ın 31.03.2018 itibariyle öz kaynakları ise 2,3 milyar TL’yi aştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen konuşan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, özellikle üretime yönelik kredilere ağırlık verdiklerini belirterek çiftçi, esnaf ve KOBİ’lere geçmişten bu yana verdikleri desteği sürdürdüklerini dile getirdi.
Taze, "Üç nesildir bizimle çalışan, tarım ve KOBİ bankacılığındaki geniş müşteri tabanımızı daha da genişleterek son bir yılda en yüksek büyümeyi yüzde 32 artış ile KOBİ kredilerinde gerçekleştirdik. Ülkemizin güçlü ve sürdürülebilir büyümesini destekleyici nitelikle kapsayıcı finansmanda sektörümüze rol model olmaya devam ederek stratejimizde küçük üreticiler ve mikro işletmeleri önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Şekerbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5