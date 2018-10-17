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Sektörde fark yarattı

Daikin Condense, yüksek ısıl verimlilik değerleri, düşük su basıncında başarıyla çalışabilmesi, gaz ve elektrik kullanımında tasarruf sağlaması gibi özellikleriyle sektörde fark yaratmaya hazırlanıyor

Sektörde fark yarattı
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İSTANBUL (AA) - Japon devi Daikin, kombide de liderliğe oynuyor.
Daikin'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Daikin Premix tam yoğuşmalı kombi ile yanmalı ürünler alanına da giriş yapan Daikin, yeni ürünü Daikin Condense ile bu alandaki ürün gamını genişletiyor.
Ekonomik konforun, Japon devinin teknolojisi ve kalitesiyle buluştuğu yeni yoğuşmalı kombi Daikin Condense, yüksek ısıl verimlilik değerleri, düşük su basıncında başarıyla çalışabilmesi, gaz ve elektrik kullanımında tasarruf sağlaması gibi özellikleriyle sektörde fark yaratmaya hazırlanıyor.
Modern ve şık bir tasarıma sahip olan yeni ürün yoğuşmalı kombi Daikin Condense, 24 ve 28 KW kapasiteleriyle geniş metrekarelere ekonomik çözümler üretiyor. Konutlar ve küçük iş yerleri için ideal bir ürün olarak dikkati çeken Condense, doğal gaz veya LPG (G31) ile kullanılabiliyor.
Yüksek ısıl verimliliğe sahip olan cihaz, frekans kontrollü pompası sayesinde elektriği ihtiyaca göre kullanarak elektrik tasarrufu sağlıyor. Daikin'in yeni kombisi Condense, Hendek’teki kendi fabrikasında üretiliyor.

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