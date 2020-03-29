Semineri dijitale taşıdı

Dijital platform üzerinden 31 Mart 2020 Salı günü gerçekleştirilecek olan seminerde İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jülide Kesken “Kriz Dönemi Stratejileri” konusunda online eğitim verecek. Katılımcıların soru ve görüşleriyle katılabileceği seminerin bant kaydı daha sonra 80 bin üyeye gönderilecek.

Son teknolojiye sahip “Akıllı Kampüs” aracılığıyla 10 bin öğrencisine uzaktan eğitim imkanı sağlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Ticaret Odası işbirliğiyle İZTO üyelerine yönelik olarak, kriz döneminde işletme yönetimi hakkında online seminer düzenlenecek. 31 Mart 2020 Salı günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan seminere katılmak isteyen İZTO Üyesi işletmeler, kendilerine gönderilen katılım formlarını doldurarak interaktif olarak etkinlikte yer alabilecek.

“ÖRNEK BİR UYGULAMA”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’de üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olarak hayata geçirdikleri Kampüsİzmir’de, örnek bir uygulamaya imza attıklarını söyledi. Başkan Özgener, “23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitime çabuk uyum sağladık. Öğrencilerimiz, sorunsuz olarak ders görmeye devam ediyor. Teknolojiye yönelik yatırımlarımızın karşılığını, uzaktan eğitim sürecinde aldık. Üniversitemizin güçlü eğitim altyapısının sağladığı imkanları, şimdi de İzmir Ticaret Odası üyelerimize yansıtıyoruz. Küresel bir tehdit haline gelen koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte, kriz yönetiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz de, üyelerimiz için ‘Kriz Dönemi Stratejileri’ semineri gerçekleştirmeye karar verdik. Seminer, interaktif bir ortamda gerçekleşecek. Katılımcılar, istediği soruyu yöneltebilecek ve merak ettikleri konularda bilgi edinme imkanı bulacak. Önümüzdeki dönemde de gereksinim duyulacağına inandığımız konularda, bu tarz uygulamalara devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Jülide Kesken ise, belirsizliğin yüksek olduğu kriz dönemlerinde, işletme sahipleri ve yöneticilerinin stratejik karar verme yetkinliklerinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kesken, bu süreçte nelerin yapılıp yapılmaması gerektiğinin de seminerde ayrıntılı olarak tartışılacağını söyledi.

SEMİNER NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Seminer, üyelere iletilecek bir link üzerinden 31 Mart Salı saat 19.00’da başlayacak. İnternet bağlantısının olduğu her yerden sisteme giriş yapılarak seminer takip edilebilecek. Prof. Dr. Jülide Kesken’in kriz döneminde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve şirketlerin nasıl bir planlama yapabileceği ile ilgili önerilerini aktaracağı sunumun ardından İZTO üyeleri, istedikleri soruyu da Prof. Dr. Jülide Kesken’e yöneltebilecek. “Kriz Dönemi Stratejileri” adlı seminer, aynı zamanda sisteme kaydedilecek. Seminerin kaydedildiği link, İZTO üyelerine ulaştırılacak ve bu sayede üyeler, istedikleri zaman semineri yeniden dinleme olanağına sahip olacak.