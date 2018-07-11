Sendromsuzluk eğitimi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Sendromsuz Bir Pazartesi İçin ATO'da 9. Saat" seminerlerinin ATO üyelerinin iş yaşamında karşı karşıya kaldıkları zorlukları göğüslemede yararlı olacağına inandığını belirterek, "Üyelerin ihtiyaç duydukları konularda eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, ATO olarak üyelere yönelik kişisel gelişim ve eğitim seminerlerini çok önemsediklerini bildirdi.

Uzman kişilerden eğitim alınmasının yeni ufuklar açacağını vurgulayan Baran, oda üyelerinin kendilerini ve işlerini geliştirmelerine önem verdiklerini kaydetti.

Baran, tüm üyeleri, ATO'nun internet sitesinden ve mobil uygulamasından duyurdukları eğitim seminerlerine katılmaya davet ettiklerini belirterek, "Sendromsuz Bir Pazartesi İçin ATO'da 9. Saat seminerlerinin ATO üyelerinin iş yaşamında karşı karşıya kaldıkları zorlukları göğüslemede yararlı olacağına inanıyorum. Üyelerin ihtiyaç duydukları konularda eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ATO Akademi kapsamında ücretsiz düzenlenen seminerler her ayın ikinci pazartesi günü 18.30-20.30 saatlerinde ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek ve en az dört seminere katılanlara sertifika verilecek. Kontenjan sınırı nedeniyle seminere katılmak isteyenlerin, odanın web sitesi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

