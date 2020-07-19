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Sepetin kralı

Yemeksepeti, her yıl Temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan ‘Dondurma Günü’ne özel kullanıcılarının dondurma sevgisini inceledi. 2020’nin ilk 6 ayında 5.000 tekil restorandan toplam 750 bin dondurma siparişi verildi. Yaz aylarının gelmesi ile serinlemek isteyen kullanıcılar kış aylarına göre %96 daha fazla sipariş veriyorlar.

Sepetin kralı

Her yıl Temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan ve bu yıl 19 Temmuz’a denk gelen Dondurma Günü vesilesiyle Yemeksepeti, kullanıcılarının bu yılki dondurma sevgisini araştırdı.

Kullanıcılar, 2020’nin ilk 6 ayında 5.000 tekil restorandan toplam 750 bin dondurma siparişi verdi. Yaz aylarının gelmesi ile serinlemek isteyen kullanıcılar dondurmayı tercih ediyorlar ve %96 daha fazla sipariş veriyorlar. Geçtiğimiz yıla göre ise siparişlerde yüzde 30 artış yaşandı.

Algida indirimli menülere ilgi büyük

Yemeksepeti ve Algida’nın bu yıl başında başlayan iş birliği ile kullanıcılar, Yemeksepeti’ndeki 3 bin restoranda Algida ürünlerine ulaşabiliyorlar. 1.800 restoranda sunulan indirimli menüler sayesinde ise kullanıcılar sipariş başına ortalama %15 indirimden faydalandılar.

Kullanıcılar en çok geleneksel lezzetimiz maraş dondurmasına ilgi gösterdiler ve siparişlerin %30’a yakınını Algida maraş usulü dondurması çeşitleri oluşturdu. Ayrıca, kullanıcıların en çok tercih ettiği diğer ürünlerin başında Carte d'Or Mini Cup, Carte d'Or Passion ve Magnum geliyor.

Dondurma Her Lezzete Yakışıyor

Özellikle yaz aylarında, serinlemek isteyenlerin ilk tercihi olan dondurma, yemek siparişleri ile birlikte mutlaka sipariş ediliyor. Kullanıcılar dondurmayı en çok burger, pizza ve çiğ köfte siparişleri ile birlikte veriyorlar.

Hafta sonları %23 artış yaşanıyor

Veriler kullanıcıların dondurmayı sabah akşam demeden her vakit tercih ettiğini gösterirken, hafta sonları siparişlerde hafta içine göre %23 artış gözlemleniyor.

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