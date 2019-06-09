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Seramiksan'dan yeni seri

Seramiksan, mimarlara ilham verecek yeni 2 seri üretti

Seramiksan'dan yeni seri
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Seramiksan'ın mimari ihtiyaçlar için özel olarak ürettiği yeni 2 serisi Terrazzo ve Rock, estetik ve yenilikçi çözümleri ile dikkati çekiyor.
Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, marka, mimarlara ilham verecek yeni 2 seri üretti.

Dayanıklı ve fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra sahip oldukları farklı yüzey görünümleri ile mimar ve iç mimarların hayal ettikleri mekanları tasarlamaları için özel olarak geliştirilen Terrazzo ve Rock serileri, estetik ve şık mekanlar sunuyor.

Terrazzo serisi

Terrazzo; sade, cesur ve çağdaş bir yorum sunuyor. 16. yüzyılda İtalyan mermer ustaları tarafından Venedik’te bulunduğu tahmin edilen, tarihin en eski çevreci zemin kaplama ürünü Terrazzo’dan ilham alan seri, dekoratif yüzeyi ile mimari ve dekorasyonda popüler olan Terrazzo trendini yansıtıyor.

Modern tasarımın vazgeçilmezi, soft minimalizmin bir örneği olan Terrazzo serisi, taneli yüzey dokusuyla sıcak ve aynı zamanda cesur bir tarza sahip yaşam alanları vadediyor. 60x120, 60x60 santim ebatlarında üretilen hem yerde hem duvarda kullanılan porselen karolar ticari alanlarda, trafiği yoğun yerlerde de rahatlıkla tercih edilebiliyor. Hem mat hem semi-lappato alternatifleriyle farklı yüzey kullanım imkanı sağlıyor.

 Rock serisi

Rock serisi ile derinliğin gücü yeniden keşfediliyor. Dokunma hissi yaratan rölyefli yüzeyi ile tasarım ve dayanıklılığı birleştiren seri, iç mekandan dış mekana geçişi ile mimarların tasarımda önem verdiği bütünlük hissini oluşturuyor.

60x120 santim ebatı, kemik, gri ve antrasit olmak üzere 3 farklı renk alternatifi bulunan Rock serisi, full body porselen yapısından gelen teknik porselen dayanıklılığı ile dış cephe kaplamalarının vazgeçilmezi olmaya aday... Seri, kaya yüzeyine benzer derin rölyefi ve yüzeyindeki granit ışıltıları güneş ile buluştuğunda parlayarak yapıları cezbedici hale getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
SERAMİKSAN
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