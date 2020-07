Ses getirecek işbirliği

Magnum, Halsey ile birlikte bugüne kadar ki en cesur kampanyasını duyurdu. Haz dolu her bir günün anlamlı olduğuna inanan Magnum, global kampanyasının lansmanını gerçekleştirdi. Uluslararası müzik fenomeni, şarkıcı, söz yazarı, aktivist, yaratıcı ve renkli kişiliğiyle tanınan Halsey, Magnum ile birlikte herkese gerçek hazzın peşinden gitmeleri için ilham ve cesaret vermeyi amaçlıyor.

Magnum’la iş birliğine imza atan Halsey, müzik, sanat ve kültürün önündeki engellerin kaldırılmasını ve desteklenmesini savunuyor. Kendini ve inandıklarını her platformda ön plana çıkaran çok yönlü sanatçı; “Kendimi hep korkusuzca ifade ettim. Çünkü kendini olduğun gibi ifade etmeden ve özgün sesler yükselmeden sanatın ve sanatçının gerçek hazzı yansıtamayacağını düşünüyorum. Çevremi de her zaman yargı ve eleştiri korkusu olmadan kendini özgürce ifade etmeye teşvik ettim. Herkesi eşsiz olduklarını hatırlamaya ve hazzın kendileri için gerçekten ne anlama geldiğini keşfetmeye cesaretlendiren bu kampanyada, Magnum ile iş birliği yapmaktan çok mutluyum. Amacımız, herkesin özgünlüğünü gururla ortaya koyması için ilham olabilmek” dedi.

Magnum iş birliği kapsamında hayata geçirilen “Be Kind” isimli parça hakkında da konuşan Halsey; “Tarzımı değiştirmekten haz duyan ve kendimi ifade etme şeklimi özgürce savunan biri olarak, 'Be Kind' şarkımızı herkese ilham ve cesaret vermesi için söylüyorum.”dedi. Halsey çarpıcı kampanya filmine ve cesur fotoğraflarına da dikkat çekti. X Magnum canlı performansı, 16 Temmuz’da

Halsey, 16 Temmuz'da Magnum iş birliğiyle canlı bir konser verecek. Etkinlikte, Halsey'in Marshmello ile birlikte hayata geçirdiği yeni çalışması “Be Kind”ın farklı düzenlemelerinin de bulunduğu birçok parça seslendirilecek. Canlı performansı 16 Temmuz 2020 Perşembe günü, saat 19.00’da www.youtube.com/halsey kanalından izlenebilecek konser, müziğin evrensel hazzını paylaşmak amacıyla, dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirecek.

Magnum Hakkında

Magnum 1989 yılında, yetişkin tüketicilerin hedeflendiği ilk premium dondurma markası olarak piyasaya sunuldu. Magnum, günümüzde dünya çapında 1 milyar adedin üzerinde satış performansıyla dünyanın önde gelen dondurma markaları arasında ve Unilever dondurmalarının en büyük markasıdır.

Halsey hakkında:

Halsey, 2015 yılından bu yana internet ortamında dünya çapında 25 milyardan fazla izlendi ve dünya çapında 12 milyonu aşkın albüm sattı. New York’taki Madison Square Garden dahil beş kıtada kapalı gişe konserler verdi, GRAMMY® için aday gösterildi ve Rolling Stone, Cosmopolitan, NYLON, Forbes ve Billboard dahil olmak üzere çeşitli dergi kapaklarında yer aldı.

6 kez Platin plak ödülü alan “Without Me” nin başarısı, Halsey'i her biri 50 hafta boyunca ABD Billboard Hot 100'de en az üç şarkısı listeye giren ilk ve tek kadın sanatçı yaptı. Üçlü şarkıyı tamamlayan, Benny Blanco ve Khalid ile yaptığı iş birliğinin ürünü olan 4 Platin ödüllü “Eastside” ve The Chainsmokers'ın çıkardığı ve Halsey’in yer aldığı 11 Platin ödüllü “Closer”. “Without Me”, 2019 yılının başında US Hot 100'de iki hafta boyunca 1. sırada yer aldı ve şarkıcının zirveye ulaşan ilk solo single'ı oldu. Bu single, yüzyıl içinde bir kadın sanatçının en uzun süre Billboard Hot 100 ilk 10 arasında yer alan hiti oldu. Ayrıca 2019'un ABD radyolarında en çok çalınan şarkısı ünvanına ulaştı. En son albümü Manic ve “Graceyard adlı single’i” platin ödülü seviyesine ulaştı.