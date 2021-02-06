Sevgiliye öneri

Setur, Sevgililer Günü’ne özel seyahat planlayanlar için pek çok farklı seçenek önerirken özel kampanyalarıyla da gidilebilecek en güzel yerleri görme fırsatı sunuyor. Sakin ve romantik bir seyahat isteyenler Sapanca ya da Ağva’da doğa ile baş başa tatil yapabilir, kayak severler Kartalkaya, Uludağ ile kış tatilinin keyfini yaşayabilir, tarihi bir yolculuk isteyenler ise Ürgüp’te muhteşem gün doğumunu kucaklayabilirler.

Müşteri memnuniyetinde turizm sektörü birincisi* Setur, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel seyahat planlayanlar için pek çok farklı seçenek sunuyor. Çiftler, Sapanca ya da Ağva gibi destinasyonlarda yeşille mavinin binbir tonun yer aldığı doğası ve eşsiz güzellikleriyle şehre yakın keyifli huzurlu bir tatil geçirebilir, hem kayak tutkunları hem de kışın güzelliğini doyasıya yaşamak isteyenler ise Kartepe ya da Uludağ gibi lokasyonlarda kayak merkezini tercih edebilirler. Yenilenmek isteyenler çeşitli kür ve SPA seçeneklerinin en iyilerini bulabilecekleri Afyonkarahisar ya da Yalova’da termal bir tatil planlayabilirler, günümüze kadar tarihi dokusunu koruyan Ürgüp’te ise kültür turizmiyle birlikte doğa harikası peri bacaları, yer altı şehri, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletlerine ev sahipliği yapan medeniyetlerin izlerini tercih edebilirler. Setur’un Sevgililer Günü otelleri arasında Abant, Belek, Erzurum, Çeşme, Dalyan, Kartalkaya ve Kemer gibi birçok farklı il ve ilçedeki birbirinden güzel ve keyifli oteller, %30’a varan indirimli fiyatlarıyla misafirlerini bekliyor.