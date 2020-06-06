Seyahat yasağı kalksın

COOP TRR, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat yasağını kaldıracağını 12 Haziran’a kadar duyurmaması halinde yürüyüş ve protesto gösterileri yapacağını açıkladı.

Avrupa Türk Acentacılar Birliği (COOP TRR Int. AG.), Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat yasağını kaldırmaması ve uçuşların başlamamasını protesto ediyor. Almanya'da bir basın açıklaması yapan COOP TRR , 12 Haziran'a kadar yasağın kalkmaması durumunda ülkenin değişik kentlerinde yürüyüşler ve protesto gösterileri yapacağını bildirdi.

COOP TRR CEO'su Cumhur Sefer, basın açıklamasında, pandemi süreci ve yönetiminde Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya göre daha başarılı olduğuna vurgu yaparak, bu ülkelere yasağın kalkarken Türkiye'ninkinin devam etmesini eleştirdi. Sefer, "Turizmde, Türkiye'ye de eşit muamele istiyoruz" dedi.

Yaz sezonunun başındayken uçuşlar hakkında halen net bir tarih açıklanmamasını anlayamadıklarını ifade eden Sefer, bu konunun sadece Alman turistler için değil, Almanya'da yaşayan ve sayıları 3,5 milyonu bulan Türk kökenli vatandaşlar için de hayati önem taşıdığının altını çizdi. Sefer, "Düzenli olarak Türkiye'ye uçan Avrupalı Türkler, ailelerini ziyaret etmektedir; bu açıdan seyahat özgürlüğü en temel ihtiyaçlardan biridir" diye konuştu.

Almanya'dan, diğer ülkelere gösterdiği hassasiyetin aynısını ülkemize de göstermesini talep eden Sefer, Alman kamuoyuna şöyle seslendi: "Yaz tatili için önümüzde kısıtlı bir süre varken, dileğimiz bu sorunun 12 Haziran'a kadar çözülmesi yönünde! Eğer yasaklar o tarihe kadar halen devam ederse sesimizi daha etkili olarak duyurmak için harekete geçeceğiz. Seyahat izni hakkımızı almak için Almanya'nın değişik şehirlerinde yürüyüşler ve protestolar yapıp, sosyal medya hesaplarımız üzerinden kampanyalar düzenleyeceğiz. Bu konuda üyelerimizin de desteğiyle tüm hazırlıklarımızı yapmış durumdayız."

COOP TRR Int. AG. tarafından Alman basınına gönderilen açıklama metni ise şöyle:

" TURİZMDE TÜRKİYE'YE DE EŞİT MUAMELE İSTİYORUZ

Avrupa Türk Acentacılar Birliği (COOP TRR Int. AG.) olarak, Almanya'nın 15 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ülkelere yönelik seyahat yasağını kaldırmasından memnuniyet duyuyoruz. Ancak, Alman turistler için çok popüler bir seyahat destinasyonu olan Türkiye'ye yönelik seyahat yasağının devam etmesi konusunda bir anlayış eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Koronavirüs salgını süreci yönetimi ve sonuçları konusunda Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya göre daha iyi durumda olduğu ortadayken bu iki ülkeye seyahat yasağının kalkıp Türkiye'ninkinin devam etmesini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat yasağının kalkması sadece Alman turistler için önemli değildir, Almanya'da yaşayan ve sayıları 3,5 milyonu bulan Türk kökenli vatandaşlar için de hayati önem taşımaktadır. Düzenli olarak Türkiye'ye uçan Avrupalı Türkler, ailelerini ziyaret etmektedir; bu açıdan seyahat özgürlüğü en temel ihtiyaçlardan biridir.

Ayrıca uçuş yasağının devam etmesi Almanya'da faaliyet gösteren, sayıları binin üzerindeki, pandemi nedeniyle zaten zor durumda olan Türk kökenli seyahat acentelerininin yaşadığı krizi daha da belirsiz hale getirmektedir. Hem Türkiye'ye yoğun satış yapan acenteler, hem de tur operatörleri uçuş yasaklarının kalkmasını dört gözle beklemektedir, uçuşlar açılır açılmaz herkes derin bir nefes alacaktır.

COOP TRR Int. AG. olarak, Türk ve Alman hükümetlerini seyahatlerin yeniden başlaması konusunda uzlaşmaya davet ediyoruz. Almanya'dan, diğer ülkelere gösterdiği hassasiyeti göstermesini talep ediyor, "Eşit muamele bizim de hakkımız!" diyoruz. Yaz tatili için önümüzde kısıtlı bir süre varken, dileğimiz bu sorunun 12 Haziran'a kadar çözülmesi yönünde! Eğer yasaklar o tarihe kadar halen devam ederse sesimizi daha etkili olarak duyurmak için harekete geçeceğiz. Seyahat izni hakkımızı almak için Almanya'nın değişik şehirlerinde yürüyüşler ve protestolar yapıp, sosyal medya hesaplarımız üzerinden kampanyalar düzenleyeceğiz. COOP TRR Int. AG. üyeleriyle birlikte protestolar için tüm hazırlıkları yapmış durumda."