Sezonu açtı

Bodrum’un ilk lüks sağlık ve kaplıca oteli olan “Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum”, kapılarını normalleşme süreci tedbirlerine uyarak misafirlerine yeniden açtı. Sağlıklı, hijyenik ve sosyal mesafenin korunduğu bir ortamda hizmet vermek amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır “Her şeyden önemlisi sağlığımız. Otelimizde spa terapilerinden masajlara, diyet programlarından klinik uygulamalara kadar herkese uygun sağlıklı yaşam seçenekleri sunuyoruz. Uzman denetiminde misafirlerimizin doğal yaşam kalitesini artırarak evlerine gerçekten dinlenmiş ve mutlu dönmelerini sağlıyoruz” dedi.

Yatırım ve otel işletmeciliği alanlarında 28 uluslararası ödüle sahip olan Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel, koronavirüs sonrası aldığı çok kapsamlı önlemlerle kapılarını bu sezon bir kez daha misafirlerine açtı. Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel, Ege’nin havası, Ley hattı geçen enerjik konumu, 4 ayrı sağlık-diyet programı ve ödüllü SPA hizmetine tamamlayıcı tedavi unsuru olarak bilinen ‘kaplıca’ ile kusursuz hizmet veriyor.

Grup ve özel olarak uygulanan SPA terapileri, klinik uygulamalar, masajlar, zihin ve ruh terapilerini bir arada sunan otel, ruh ve bedensel fonksiyonlarını birlikte harekete geçiriyor.

Tatiliniz sağlıklı ve zinde geçsin

Sianji Well-Being öncelikle doğal yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Misafirlerinin üzerinden özellikle pandemi sürecinde yaşanılan stres ve yorgunluğun etkisini atabilmeleri için sağlıklı yaşama yönelik programlar sunuyor. Sağlıklı ve zinde bir vücut için gerekli tüm hizmetlerle donatılan otel, Master Detoks, Raw Food Detoks, Ketojenik Diyet ve Anti-Aging Diyet gibi sağlıklı programlarıyla tatilden dinlenmiş ve mutlu olarak dönmenizi sağlıyor. Bu programlar kapsamında vücut analizi, doktor, diyetisyen ve detoks uzmanı danışmanlığı, sınırsız detoks çorbası, bitki çayları, PH 10 alkali su, günlük aktivite (yoga, pilates, streching, aqua gym, doğa yürüyüşü grup dersleri) gibi hizmetler veriyor.

Sianji Well-Being’de 2 ayrı konsept konaklama seçeneği

Deniz ve havuz manzaralı suite ve villa konaklama seçeneklerinde iki farklı konsept sunuluyor. Oda kahvaltı ve ultra her şey dahil sistemi… Her iki konseptten de hizmet alan misafirlere yemekler, tedbirlere uygun şekilde açık büfe olarak servis ediliyor. Ayrıca konaklamalarda fitness merkezi, buhar, sauna, Türk hamamı, Thalasso ve termal havuz kullanımlarından ücretsiz olarak faydalanılıyor.