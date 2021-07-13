 Sıfır faiz avantajı

Suzuki, Türkiye pazarına “Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi” ile birlikte sunduğu hibrit araç ailesine yönelik avantajlı Temmuz kampanyasını devreye aldı. Ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında; Vitara ve SX4 S-Cross Hibrit modelleri, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Kredi kampanyası dışında da, Suzuki tarafından Vitara Hibrit alımlarında yaklaşık 10 bin TL ve SX4 S-Cross’ta ise yaklaşık 6 bin TL tutarında alım desteği sunuluyor. Sınıfının en donanımlı ve en ekonomik hibrit aracı Swift Hibrit’te ise 30 bin TL’ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. Swift Hibrit modeli, nakit alımı tercih edecek otomobil severlere yaklaşık 10 bin TL tutarındaki alım desteğiyle birlikte 204 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ülkemizde Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, Temmuz ayında da en uygun alım seçeneklerini kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bu kapsamda, Suzuki’nin Vitara, SX4 S-Cross ve Swift’ten oluşan yeni nesil hibrit modelleri için sunulan sıfır faizli kredi imkanları avantaj sağlıyor. Ay boyunca sürecek kampanyayla birlikte; güç ve ekonomiyi bünyesinde birleştiren Vitara Hibrit ile şıklığını performansıyla tamamlayan SX4 S-Cross Hibrit modelleri için, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca Suzuki, kredi kampanyası dışında; nakit alımlarda Vitara Hibrit için yaklaşık 10 bin TL ve SX4 S-Cross Hibrit için ise yaklaşık 6 bin TL tutarında alım desteği avantajını kullanıcılara sağlıyor.

Sunduğu donanım özellikleri ve yüzde 20’ye varan yakıt ekonomisi sayesinde, kendi sınıfının ve kategorisinin en çok satan otomobili unvanına erişen Swift Hibrit ise 30 bin TL’ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneğiyle birlikte sunuluyor. Kredi kullanmayıp nakit alımı tercih edecek otomobil severlere ise Swift Hibrit için 10 bin TL tutarındaki destek öne çıkarken, Swift Hibrit ay boyunca 204 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Suzuki Swift Hibrit’in GLX Premium versiyonundaki ilgi gören çift renk uygulaması, Temmuz ayında da fiyat farkı olmaksızın tercih edilebiliyor.