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Sıfır faiz fırsatı

Renault, Ağustos ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek indirim ve bazı modellerde sıfır faiz fırsatı sunuyor

Sıfır faiz fırsatı

İSTANBUL (AA) - Renault, Ağustos ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek indirim ve bazı modellerde sıfır faiz fırsatı sunuyor.
Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin sunduğu kampanya kapsamında, hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7 bin lira, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5 bin liralık indirim sağlanıyor.
Renault Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 63 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatı bulunuyor.
Hafif ticari modellerde maksimum 30 bin lira kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde yüzde sıfır faiz fırsatı bulunurken, diğer taraftan binek modellerde maksimum 36 bin lira kredi ve 18 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı sunuluyor.
Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin lira kredi 48 aya kadar yüzde 1,84 sabit faiz oranı, 150 bin kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 1,94 sabit faiz oranı bulunuyor.
Ayrıca Renault Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı binek perakende satın alımlarında bin lira indirim, Ağustos ayında Megane Sedan 99 bin 900 liradan, Captur 109 bin 900 liradan, Kadjar 142 bin 700 liradan, Trafic 113 bin 100 liradan, Kangoo 82 bin 550 liradan Master ise 115 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


 

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