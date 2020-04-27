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Sıfır faiz kampanyası
Sıfır faiz kampanyası

Sıfır faiz kampanyası

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, ticari araç sahibi olmak isteyenlere %0 faiz desteği ile yepyeni kampanya açıkladı. Ramazan ayına özel kampanya kapsamında Isuzu marka kamyon ve midibüs araçlar cazip ödeme imkânlarıyla yeni alıcılarını bekliyor.

Sıfır faiz kampanyası
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Türkiye’nin en yaygın ticari araç satış ve servis ağına sahip olan Anadolu Isuzu, ticari araç almak isteyen müşterilerine Ramazan ayına özel avantajlı faiz kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında kamyon grubunda 12 ay vadeye %0 faiz oranı ve midibüs grubunda 24 ay vadeye %0 faiz ile araç satın almak mümkün.

24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanyada Isuzu kamyon modellerinde 160 bin TL’ye 12 ay %0 faiz uygulanırken, midibüs modellerinde 160 bin TL’ye 24 ay %0 faiz avantajı sağlanıyor.

Ramazan ayına özel cazip fiyatlar ve farklı ödeme koşulları Isuzu Showroomlarında müşterileriyle buluşuyor.

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AraçAnadolu IsuzuRamazanIndirimKampanya
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