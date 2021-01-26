Sıfır tolerans

İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından koordine edilen Güvenli 2023 İstanbul Eğitim Programı’nın açılışına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin çok önemli mesajlar verdi.

Bakanlığın 2020 yılında 1 milyon 356 bin 643 adet denetim yaptığını hatırlatan Fatin Metin şöyle devam etti:

. Gıda güvenliği ile alakalı toleransımız sıfır. Kovid-19 dönemini de kapsayan 2020 yılında gıda işletmelerine 1 milyon 356 bin 643 adet denetim yapıldı. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 14 bin 562 adet, toplamda 126 milyon 228 bin TL idari para cezası uygulandı.

. İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) ev sahipliğinde Güvenilir Ürün Platformu koordinatörlüğünde düzenlenen "Güvenli 2023 İstanbul" eğitimlerinin çok önemli bir çalışma. Gıda güvenliği ile alakalı toleransımız sıfır. Bu bilinçle mesai saati gözetmeden çalışıyoruz

. . Dünyada yaşanan Kovid-19 kaynaklı olağanüstü durum ortaya çıkar çıkmaz gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla işletmelerde hijyen kontrolünde dikkat edilecek hususlar Bakanlığımızca detaylı olarak belirlendi.

. Gıda işletmelerini bilgilendirme denetimlerini de bu sürece kadar yaptık.Bakanlığımız, gıda güvenirliği konusunda yaptığı çalışmalarda, tüketicilerin gıda alışverişlerinde ambalajlanmış gıdaları tercih etme konusunu özellikle vurgulamaktaydı.

. Koronavirüs süreci, bu konunun önemini daha da güçlendirdi. Sadece koronavirüs açısından değil, genel gıda hijyeninin sağlanması açısından da doğrudan tüketicinin açarak kullandığı ambalajlı gıdalar konusunda tüketicilerin farkındalığı ve hassasiyeti arttı.

. Kovid-19 dönemini de kapsayan 2020 yılında gıda işletmelerine 1 milyon 356 bin 643 adet denetim yapıldı. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 14 bin 562 adet, toplamda 126 milyon 228 bin TL idari para cezası uygulandı.

. 172 işletme için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü talep ve şikayeti, Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı çağrı merkezine bildirilmekte. Alo 174 bilgi edinme, ihbar ve şikayet kapsamında şimdiye kadar 756 bin 500 başvuru alınmış ve 751 bin 448 başvuru sonuçlandırıldı.

. Bu kapsamda yapılan denetimler sonucu 54 bin 940 cezai işlem uygulandı. 2020 yılında Alo 174'ten sonra WhatsApp Gıda İhbar Hattı, tüketicilerimizin ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar WhatsApp üzerinden tüketicilerimizden gelen 32 bin 175 başvuruya cevap verildi.