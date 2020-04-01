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Sigortalılara müjde

Sigorta sektörünün önemli isimlerinden Taner Çağatay önemli bir gelişmeyi duyurdu. Çağatay, sektörün bir çok şirketinin koronavirüs tedavisini kapsam altına aldığını duyurdu.

Sigortalılara müjde
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Sigorta sektöründen iyi haber geldi. Sigorta sektörünün önemli isimlerinden Taner Çağatay bir müjde duyurusu yaptı. Çağatay, sektörün bir çok şirketinin koronavirüs tedavisini kapsam altına aldığını şu sözlerle duyurdu:

. Ülkemizin önde gelen ve sağlık sigortasında uzmanlaşmış bazı sigorta şirketlerinin brokerliğimize göndermiş olduğu bilgilendirme mesajında aşağıda belirtilen şekilde corona tedavisini kapsam altına almışlardır. Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılan corona vakalarının belirlenen özel sağlık kurumlarının pandemi hastanesi olarak kabul edilmesi ile birlikte corona tanısı konmuş sigortalıların tedavileri de bu kurumlarda yapılan tedaviler kapsam altına alınmıştır.

. Bazı sigorta şirketleri özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası sahiplerine tüm özel hastanelerde covıd-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretlerini ve tedavi giderlerini poliçelerindeki mevcut şartları ve limitleri dahilinde salgın hastalığın kapsam dışı olmasına bakılmaksızın ve emsal teşkil etmemek üzere jest uygulaması kapsamında ödeyeceklerini açıklamışlardır.

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