Sigortaya ilgi artacak

Enflasyon ve kur artışından kaynaklanan yüksek maliyet dalgalanmaları, hasar frekans ve şiddetinin artışı ve pandemi döneminde sağlık sektörünün etkilenmesi gibi birçok sebeplerden dolayı sadece sigorta sektörü değil tüm sektörler zorlu bir yılı kapattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, “Pandemiden sonraki dönemde hasar frekanslarında yaşanan artış ve artan yedek parça maliyetleri 2022 yılında özellikle oto sigortalarında olumsuz etkiler yarattı. Oto dışı sigortalarda da hasar miktar ve adetlerinde artışların olduğunu, oto dışı sigortalarda ise tesislerdeki değerlerin eksik sigortada kaldığını gözlemledik. Ayrıca; son dönemlerde şiddeti hızla artan iklim değişikliği kaynaklı aşırı sel ve su baskınları sebebiyle yaşanan hasarlar da sektöre büyük maliyet yükü yarattı” dedi.

‘SİGORTACILIK ENTEGRE BİR SİSTEM’

Sigortacılığın tüm dünyada birbirine entegre bir sistem olduğunu hatırlatan Nihat Kırmızı, tüm sektörlerin gelişmelerinden ve dünya genelinde meydana gelen hasarlardan etkilendiğini belirtti. Sadece Türkiye’de değil dünya ekonomisinde de pandemi sonrası enflasyon ve fiyatlama sorunu yaşandığına dikkat çeken Kırmızı, “OECD’nin yayınladığı Ekonomik Görünüm raporunda, hem Türkiye ekonomisi hem de dünya ekonomisinde yüksek enflasyon oranlarının yine yüksek seyretmeye devam edeceği ve büyüme oranlarının yavaşlayacağı öngörüsü mevcut. Özetle, 2023'te zorlu tablonun yaşanması ve süregelen risklerin devam etmesi öngörülüyor. Bu elbette, şimdiye kadarkilerden daha farklı uygulamaları gerektirirken, ezberlerin bozulacağı anlamına geliyor. Devlet destekli maliyet düşürücü politikalar, enerji konusunda alınacak tedbirler, piyasa dengelerini bozmadan yapılacak dokunuşlar sayesinde ve pozitif etki sağlayacak adımlar ile 2023 yılında başta ülkemiz olmak üzere hem şirketimiz hem de sektörümüzün hak ettiği seviyelere gelmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘SİGORTAYA OLAN İŞTAH ARTACAK’

Sigortacılık sektörünün hem sermaye hem de mali yapı olarak regüle bir sektör olmasının pozitif etkilerinin zorlu dönemlerde ortaya çıktığını söyleyen Kırmızı, “Öngörülere göre 2023 yılı emtia, ham madde ve diğer kaynaklara ulaşma açısından daha zorlu bir yıl olacağı yönünde. Kıymetlerin değerinin de giderek artması ile 2023 yılında sigorta güvencesine olan iştahın artacağını düşünüyoruz” dedi.

‘KÂRLI VE DENGELİ PORTFÖY YAPIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’

“Doğa Sigorta olarak, gerek profesyonel ekip ve acente ağımız, gerek güçlü iş ortaklarımız ile kuvvetli bağlar içinde, 2023 yılında da güven temeline inşa ettiğimiz kârlı ve dengeli portföy yapımızı daha ileriye taşımak hedefindeyiz” diyen Kırmızı, “Dijitalleşmeyi odak noktasına alan ve iş süreçlerini teknolojik uygulamalara hızla entegre eden bir şirket olarak, sigortalılarımıza hızlı ve ihtiyaca yönelik şekilde çözümler sunmaya 2023 yılında da devam edeceğiz. Doğa Sigorta olarak, bugüne kadar geri adım atmadığımız güven ve memnuniyet merkezli çalışma prensibimiz ile sigortalılarımıza tüm kanallarımız aracılığıyla hızlı ve ihtiyaçlarına cevap veren hizmeti sunmayı sürdüreceğiz. Sigortanın yaygınlaştırılması, sigorta bilincinin tabana yayılarak arttırılması için tüm kanallarımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.