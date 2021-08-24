Şile'ye hücum

Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun, İstanbul ve çevresinde en çok ziyaret edilen destinasyonları açıkladı. Enuygun verilerine göre bu yıl Sapanca, Şile ve Ağva destinasyonlarındaki bungalov ve nehir kenarı doğa otelleri tercih ediliyor. İstanbul yönlü uçak bileti aramaları geçen yıl aynı döneme göre %48, Sakarya otobüs bileti aramaları ise %450 artış gösteriyor.

Lider seyahat sitesi Enuygun’un İstanbul ve çevresindeki destinasyonlar özelindeki yaptığı araştırma Sapanca, Şile, Ağva ve Kilyos’un bu yılın popüler bölgeleri arasında yer aldığını gözler önüne seriyor. Araştırmada bu yaz tatil için İstanbul ve çevresindeki destinasyonların geçen yıla göre daha çok arandığı, Sapanca, Şile, Ağva ve Kilyos’ta otel aramalarının ise geçen yıla göre arttığı görülüyor. Bu nedenle İstanbul uçak bileti aramaları ve Sakarya otobüs bileti aramalarında da artış yaşandı.

Sapanca otel aramaları geçen yıla göre %415 arttı

Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun’un araştırmasına göre otel aramaları geçen yıla göre Şile’de %913, Sapanca’da %415, Ağva’da %440 ve Kilyos’ta %200 artarken; rezervasyon oranlarının ise Şile’de %1375, Sapanca’da %225, Ağva’da ise %650 oranında yükseldiği görülüyor. Kilyos’ta aramalar artsa da rezervasyon oranında bir artış görülmüyor. Bu bölgelerdeki artışın sebebi pandemi sebebiyle daha sakin noktaların tercih edilmesi…

Sakarya otobüs bileti aramalarının artış oranı %450

Ağva, Kilyos, Şile ve Sapanca’daki otel aramalarının artış göstermesinden İstanbul uçak ve otobüs bileti aramaları ile Sakarya otobüs bileti aramaları da olumlu yönde etkilendi. İstanbul uçak bileti aramaları geçen yıl aynı döneme göre %48, otobüs bileti aramaları ise önceki döneme göre %344 arttı. Sakarya’nın ilçelerine otobüs bileti aramalarının artış oranı ise %450.

Enuygun’un araştırmasına göre hem otobüs-uçak bileti satışlarının hem de otel rezervasyonlarının en yüksek olduğu ay Temmuz ayı.

Bungalov oteller bu yılın da en çok tercih edileni

Elde edilen verilere göre bu yıl Sapanca, Ağva ve Şile otellerine en çok rezervasyonun yapıldığı dönem 10 Temmuz-22 Temmuz.

Rezervasyonların genellikle 2 kişilik olduğu ve ortalama 1.116 TL’lik olduğu görülüyor. Bu bölgelere seyahat eden kişilerin otellerde kalma süresi ise ortalama 5.5 gün. Ayrıca seyahat severler bu yıl da tıpkı geçen yılki gibi bungalov otelleri ve doğa otellerini daha çok tercih etmiş.

Wingie Enuygun Group Hakkında

Wingie Enuygun Group, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan, dijital düşünen ve kullanıcılarına en kusursuz deneyimi sunmak için çalışan seyahat odaklı bir teknoloji şirketidir. Wingie Enuygun Group, her ay en uygun seçeneklerle buluşturduğu 17 milyonun üzerinde ziyaretçisi ile Türkiye’de seyahat sektörünün online dönüşümüne yön veriyor. Hizmet verdiği alanlar arasında; uçak bileti, otel, otobüs bileti, araç kiralama, kredi ve sigorta yer alıyor. 6 milyonun üzerinde uygulama indirme ve son 3 yılda 15 milyondan fazla gerçekleşen bilet satışı ile seyahat sektöründe öncü olma özelliğini taşıyan Enuygun; 2028’e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat şirketi arasına girme vizyonuna paralel olarak, global markası Wingie ile 5 dilde hizmet sunuyor.