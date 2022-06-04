Şimdi Türkiye’de

Hyundai için sadece bir evrim değil, aynı zamanda bir tasarım devrimi anlamına gelen TUCSON, geçtiğimiz yıl benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulmuş ve kısa sürede segmentinin en çok satılan modellerinden biri olmuştu. Hyundai TUCSON şimdi de alternatif yakıt ekonomisi için hibrit motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Kullanışlı özelliklere, şık ve sportif tasarıma ve hibrit teknolojine sahip otomobilin tavsiye edilen satış fiyatı ise 1.210.000 TL.

Toplam 12.000 adet satış

Satışa sunulan yeni modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel; "Hyundai, bugün otomotiv sektöründeki en geniş elektrikli güç aktarma organları yelpazesine sahip bir marka. Hafif hibrit, hibrit ve plug-in hibrit gibi birden fazla alternatif sunan TUCSON’u, ülkemizde benzinli ve dizel motorların haricinde hibrit seçeneğiyle de satışa sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni modelimiz, ilerici tasarımı ve son teknoloji güç aktarma sistemi yelpazesiyle, Türk tüketicisinin en beğendiği modellerden biri olmaya aday. Markamızın imajına ve SUV satışlarımıza katkı sağlayacağından emin olduğumuz TUCSON modelimizden 2022 yılında araç bulunabilirliğine bağlı olarak toplam 12.000 adet satmayı hedefliyoruz” dedi.

18 yılda 8 milyon adet satış başarısı

Hyundai TUCSON, ilk kez 2004 yılında tanıtılmış ve 2021 yılında da dördüncü jenerasyonuna ulaşmıştı. Satışa sunulduğu 18 yıldan bu yana 8 milyondan fazla satışla markanın en çok satan SUV modeli olan TUCSON, ülkemizde de en çok sevilen ve en çok talep edilen SUV’ların başında geliyor. Segmentinde benzinli ve dizel motorların haricinde plug-in hibrit, hibrit ve dizel 48 volt hafif hibrit sunan ender bir model olan TUCSON, Türkiye’de ise benzinli hibrit versiyonuyla elektrifikasyona giriş yapıyor.

“Sensuous Sportiness” tasarım kimliğine göre tasarlanan ilk Hyundai SUV modeli olan TUCSON, parametrik gizli farları ve gündüz LED farlarıyla karanlıkta bile kusursuz bir aydınlatma ve dış görünüm sunuyor. Güçlü bir ilk izlenim sağlayan ön farlar, aracın ızgarasına yerleştirilmiş. Farlar kapatıldığında da aracın önü tamamen siyah ve koyu bir hale dönüşüyor. En son teknolojiye sahip, yarım aynalı aydınlatma teknolojisi sayesinde DRL'ler açıldığında ızgaranın koyu krom görünümü, mücevher benzeri şekillere dönüşerek göz alıcı bir hale dönüşüyor. TUCSON’un sofistike ve ferah iç mekanı, düzenli şekilde organize edilmiş bir evin odasına benziyor. Orta ön panodan arka kapılara kadar sürekli akıcı, ikiz gümüş renkli çizgiler, birinci sınıf plastik ve deri kaplamalarla birleştirilmiş.

TUCSON, kullanıcılara gelişmiş ve tamamen özelleştirilebilir bir dijital deneyim sağlarken özellikle 10,25 inç dokunmatik multimedya ekranıyla konsolun merkezini belirgin şekilde dolduruyor. Krell imzalı 8 hoparlörle desteklenen multimedya sisteminde müzik dinlemek ise oldukça keyif verici. Tam dokunmatik ekranlı bir konsola sahip ilk Hyundai modeli olan TUCSON, iç mekandaki yüksek kaliteli yumuşak dokunuşlu malzemeleriyle de görünümünü ve hissiyatını yeni bir seviyeye yükseltiyor. Havalandırma ızgaraları ise kapılardan başlayıp orta konsola doğru akıyor.

230 beygirlik hibrit

Benzinli 1.6 litre T-GDI motor, dünyanın ilk Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) teknolojisine sahip. CVVD, motor performansını ve yakıt verimliliğini optimize ederken aynı zamanda çevre dostu bir sistem demek. Valf açılma süresini değiştirebilen sistem, performansı yüzde 4, yakıt verimliliğini yüzde 5 arttırırken emisyonları da yüzde 12 azaltıyor. Daha fazla performans ve daha az emisyon için geliştirilen 1.6 litre turbo motor, tek başına 180 beygir güç üretiyor ve 44 kW’lik elektrik motoruyla birleşerek toplamda da 230 beygir güce ulaşıyor. Bu performanslı gücü yere HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktaran TUCSON hybrid, şanzıman olarak ise 6 ileri tam otomatik tipi tercih ediyor.