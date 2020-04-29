Siparişte WhatsApp devri

Kullanıcılar artık 444 33 22 numaralı telefona gönderecekleri WhatsApp mesajıyla Domino’s lezzetlerinden diledikleri siparişi kolayca verebiliyor.

“Pizza satan teknoloji firması” Domino’s, mobil sipariş seçeneklerine bir yenisini daha ekleyerek WhatsApp üzerinden sipariş dönemini başlattı. Online platform satışlarının yüzde 86’sını mobil kanallar üzerinden elde eden Domino’s, mobil aplikasyon indirme oranını 2019 yılında yüzde 100 artırmış, mobil aplikasyon cirosunda ise yüzde 24 artış yaşamıştı. Bugüne kadar 4 milyon tüketicinin mobil aplikasyon indirmesini sağlayan marka, WhatsApp sipariş hizmetiyle mobil kanallardaki büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.

WhatsApp siparişiyle gelen müşteri memnuniyeti

Lezzet severlerin Domino’s ürünlerine kolayca erişebilmelerinde önemli bir araç niteliğindeki WhatsApp sipariş hizmeti, 444 33 22 numaralı telefon hattı üzerinden verilecek. Kullanıcılar numarayı cep telefonlarına kaydettikten sonra vermek istedikleri siparişe ilişkin her türlü bilgiyi mesaj yoluyla Domino’s’a iletecek. Dileyenler WhatsApp’tan gönderdikleri mesaja “Temassız Teslimat” ifadesini ekleyerek siparişlerini sağlık ve güvenle teslim alabilecek. WhatsApp’ın yaygın kullanımıyla müşterilerine kolay ve hızlı bir eve sipariş deneyimi yaşatan Domino’s, hazır WhatsApp’tayken başka hiçbir işlem yapmadan sipariş vermek isteyenleri adresleyerek müşteri memnuniyetini de artırmayı hedefliyor.

2020’de dijitalleşmeye 20 Milyon TL yatırım

Son 5 yılda dijital kanallara 12 Milyon TL olmak üzere operasyon, üretim ve benzeri alanlara toplam 23 Milyon TL’lik teknoloji yatırımı yaptıklarını hatırlatan DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, inovasyon temelli yaklaşımlarıyla bugün toplam siparişlerinin yüzde 65’ini dijital kanallardan gerçekleştirdiklerini ifade etti. Saranga, “Müşterilerimizden gelen talepler de bize geleceğin mobilde olduğunu gösteriyor. Kendi online platform satışlarımızın yüzde 86’sı mobil kanallardan geliyor. Mobil kanallardan verdiğimiz hizmetlere WhatsApp sipariş uygulamamızı da ekleyerek bu alandaki gücümüzü artıracağız” dedi.

Olağanüstü koşullar dolayısıyla tüketicilerin evlerinde kalmalarının taleplerin önemli ölçüde eve servise kaymasına yol açtığına dikkat çeken Saranga, “Domino’s olarak 2020 yılında dijitalleşmeye 20 Milyon TL daha yatırım yaparak bu süreçte önemli bir gelişim yaşayan evlere servis pazarını tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Yatırımlarımıza hızla devam ederek müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran teknolojileri devreye almayı sürdüreceğiz” dedi.