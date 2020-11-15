Şirketine kayyum istedi

İskenderun Bölgesi’nin önemli ihracatçı şirketlerinden Şampiyon Filtre’ye, şirketin hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz’ın isteği üzerine kayyum talebi mahkeme kararıyla gerçekleşti. 1985 yılında Şahap Yılmaz tarafından kurulan, bugün 450 çalışanıyla 89 ülkeye ihracat yapan bölgenin önemli şirketlerinden olan Şampiyon Filtre’ye, aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle, şirketin hissedarı Selahattin Yılmaz’dan ‘şirketi kayyum yönetsin’ talebinde hukuki süreç sonuçlandı. Mahkeme kararına göre ‘Şampiyon Filtre’ye kayyum atanmasına karar verilmiştir’ denildi. Hissedarı olduğu şirkete kayyum atanması için mahkeme sürecini başlatan ve konuyla ilgili süreci değerlendiren Selahattin Yılmaz, “ Şampiyon Filtre ailesinin kurucusu sevgili babamın manevi mirası süregelen usulsüzlükler, şahsına ait tüm maddi haklarının koruma altına alınması için başlattığım hukuki süreçte, ‘’KAYYUM ATAMASI’’ yönündeki girişim ve talebimi kamuoyuna medya ile paylaşmıştım. Bu süreç içerisinde geçmiş dönemde ihtilaf içerisinde bulunduğum öz kardeşlerim, ortaklarım Selma Yılmaz, Nurettin Yılmaz, Feride Özdemir, Şenay Karaçaylı ve Meryem Yılmaz basına verdikleri demeçte “Kayyum talebime karşılık süreci tekzip ve yalanlamışlardı. İskenderun’da fiilen yaşamadığım ve şirketimden uzak olduğum için gerek sosyal gerekse ticari spekülasyonlara karşı verdiğim mücadelenin sonuçlanmasından mutluyum” diye konuştu. Pandemi nedeniyle bugüne sarkan mahkemede sürecinin tamamlandığını belirten Yılmaz “ Güvenilir, emin bir kişi olarak İskenderun’un teveccühünü kazanmış olan SMMO Başkanı Sayın Merih Hasan Yıldırım Bey KAYYUM olarak atanmıştır” dedi. Yılmaz mahkeme kararını hakkında şu bilgiyi de verdi: “ 10.11.2020 tarihi itibariyle talebimizi uygun gören T.C. Mahkemeleri Şampiyon Filtre A.Ş.’nin yüzde 78’lik en büyük hâkim sahibi, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı yerine mahkemece KAYYUM atanmıştır. Şirketin bundan sonraki yönetim ve karar alma süreci kayyımın katılım ve onayı ile yürütülecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.”