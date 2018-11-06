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Şişecam etkinliği
Şişecam etkinliği

Şişecam etkinliği

Atölye faaliyetleri ve aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinliklere yaklaşık 11 bin kişi katıldı

Şişecam etkinliği
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İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, "Ailece Şişecam’da Buluşuyoruz!" etkinliklerinde çalışanlarını ve ailelerini bir araya getirdi.
Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde Şişecamlılar ve aileleri, geleneksel eğlenceler, atölye faaliyetleri ve aktivite alanlarında keyifli bir gün geçirdi.
Şişecam Topluluğu'nun Kırklareli, İstanbul, Bursa, Denizli, Eskişehir, Ankara ve Mersin'de bulunan üretim tesislerinde gerçekleştirilen etkinliklerde, çalışanlar ve aileleri, hem eğlenceli bir günü hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı.
Şişecamlı aileler, etkinlik kapsamında düzenlenen fabrika turlarına katılarak Şişecam ürünlerinin üretim yolculuğu hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu.
Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar fabrikalarında gerçekleştirilen etkinliklere yaklaşık 11 bin kişi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
şişecam
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