Sorumluluğu arttı

Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Finans Müdürü Berrak Erdener Çalık’ın rolü ve sorumluluk alanı genişletildi. Dört yılı aşkın süredir Tüketici Sağlığı Finans Müdürü olarak görevini sürdüren Berrak Erdener Çalık, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle mevcut görevinin yanı sıra Tüketici Sağlığı Kuzey Batı Afrika Finans İş Desteği pozisyonunu üstlendi. Çalık, çalışmalarında METAP bölgesinde Head of Finance Emerging Markets Manuel Windges’e karşı sorumlu olmaya devam edecek.

Berrak Erdener Çalık, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra profesyonel hayatına 2000 yılında Bayer’de yönetici adayı programıyla başladı. Çalık, Türkiye ve İsviçre bölgelerinde uzun yıllar edindiği tecrübesiyle Bayer‘e değer katmaya devam edecek.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir.