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Sosyal konut zamanı

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Sosyal devlet statüsünün gerektirdiği biçimde sosyal konut projeleri artarak devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu anlamda çok önemli çalışmaları var. Biz de faizsiz, peşinatsız ekonomik çözümlerle sunduğumuz sosyal projeler ile katkı sağlıyoruz"

Sosyal konut zamanı
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İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, sosyal devlet statüsünün gerektirdiği biçimde sosyal konut projelerinin artarak devam ettiğini belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu anlamda çok önemli çalışmaları var. Biz de faizsiz, peşinatsız ekonomik çözümlerle sunduğumuz sosyal projeler ile katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Çiftçi, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, planda yer alan 454 proje arasında toplumun her kesimini ilgilendiren yatırımlar, destekler, hibeler, yeni başlanacak, tamamlanacak projelerin yer aldığını hatırlatarak, birçok sektöre hareketlilik sağlayacak planla, üretim kapasitesinde artış ve ekonominin canlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Planda yer alan 10 bin aileye sosyal konut satışının gerçekleştirileceği maddesinin alt ve orta gelir grubunu sevindirdiğini belirten Çiftçi, bu durumun toplum açışından çok önemli olduğunu vurguladı.
Faiz oranlarının vatandaşların gayrimenkul alımında zorluklar oluşturduğunu kaydeden Çiftçi, "Bu madde; sektörde hareketlilik sağlarken, ekonomiye de olumlu yansıyacak." ifadesini kullandı.
Sosyal devlet statüsünün gerektirdiği biçimde sosyal konut projelerinin artarak devam ettiğini bildiren Çiftçi, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu anlamda çok önemli çalışmaları var. Biz de faizsiz, peşinatsız ekonomik çözümlerle sunduğumuz sosyal projeler ile katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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