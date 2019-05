Sosyal medya ödülü

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında da sosyal medyanın en etkin bankası seçildi.

Ziraat Bankası açıklamasına göre, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğinde organize edilen, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2018 ödülleri açıklandı.

Markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın tarafsız veriye ve veri analizine dayalı olarak hazırlanan Social Brands marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri’nde bankalar kategorisinde Ziraat Bankası 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında da sosyal medyanın en etkin bankası seçildi. Ziraat Katılım, Katılım Bankaları kategorisinde altın ödül alırken Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları kategorisinde Ziraat Emeklilik Bronz ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, gerek dünyada gerekse Türkiye'de sosyal medyanın günlük yaşam içerisindeki payının giderek arttığını belirtti.

Sosyal medya müşterilerle interaktif bir iletişim kurabilmenin önemi ve gerekliliğinin artık tartışılan bir konu olmaktan çıktığını aktaran Kırbaş, tüm markaların bu alanda aktif bir iletişim içerisinde olduğunu bildirdi.

Kırbaş, Ziraat Finans Grubu olarak sosyal medyayı müşterilerle iletişimlerinin tamamlayıcı bir parçası gördüklerini dile getirdi. Sosyal medyanın iki taraflı interaktif iletişime olanak sağlamasıyla farklılaşan bir kanal olduğunu vurgulayan Kırbaş, diğer taraftan sunulan içeriklerin çabuk tüketilebilir olması nedeniyle sürekli bir üretim, güncellik ve akılda kalmak için zaman zaman güzel işlerle ayrışmayı gerektirdiğini kaydetti.

Kırbaş, "Müşterilerimize doğru zamanda, doğru içeriği sunmaya çalışıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak bireysel müşteriye hitap ettiğimiz alanlarda sosyal medya iletişiminde doğru bir strateji izlediğimizi üç farklı kategoride aldığımız üç farklı ödül ile de görüyoruz. Bizi sosyal medyadan takip ederek etkileşim ve beğenileri ile her zaman destekleyen müşterilerimize ve takipçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



-" 4 yaşında olmamıza rağmen her zaman daha iyisini yapabilmenin azmi içinde olduk"



Katılım Bankaları kategorisinde altın ödülü alan Ziraat Katılım Hazine ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük de Ziraat Katılım olarak henüz 4 yaşında olmalarına rağmen her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti ve azmi içinde olduklarını belirtti.

Özellikle müşteriler ile güçlü iletişimimizin sürdürülmesi ve marka bilinirliliğinin artırılması açısından sosyal medyanın gücünü ve etkisini iyi bildiklerini aktaran Karakütük, "Bu ödülü almamızda katkısı olan tüm takipçilerimize ve müşterilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca bu ödülü her ne kadar Ziraat Katılım olarak alsak da oluşturduğumuz sinerjinin yapı taşları olan tüm Ziraat Finans Grubu çalışanlarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları kategorisinde bronz ödüle layık görülen Ziraat Emeklilik adına ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Serpil Günal ise sektörün önemli temsilcilerinden biri olan Ziraat Emeklilik adına bu ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sosyal medyanın gücünü çalışmalarında her daim gördüklerini dile getiren Günal, "Takipçilerimiz ve müşterilerimizle sağladığımız sıcak ve anlık etkileşim ve onlardan aldığımız geri bildirimler bizim için önemli bir parametre. Bizleri bu ödüle layık gören müşterilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.