Sosyal robot konuşacak

Türk mühendisler tarafından geliştirilen sosyal robot Nely, geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojilerin ele alınacağı Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo’nun konuşmacıları arasında yer alacak. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından 14 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan zirvede yerli robot Nely, iki moderatör eşliğinde 15 dakika boyunca kendini ve gelecek nesillerini, robotların iş dünyasının geleceğinde oynayacağı rolü, insanlarla ilişkilerini ve teknoloji gündemini değerlendirecek.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) düzenlediği Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi, yerli teknolojilere de ev sahipliği yapacak. 14 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında “Dönüşerek Daha Güçlüyüz” sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan zirvede Türk mühendisler tarafından geliştirilen sosyal robot Nely, iki moderatör eşliğinde 15 dakika boyunca kendini ve gelecek nesillerini, robotların iş dünyasının geleceğinde oynayacağı rolü, insanlarla ilişkilerini ve teknoloji gündemini değerlendirecek.

Moderatörlerin Sorularını Cevaplayacak

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Nely adı verilen yerli robot, sosyal özellikleriyle kullanıcıları tanıyor ve yanıt veriyor. Sahip olduğu teknolojilerle yabancı rakiplerinin önüne geçen Nely, yüz tanıma, ses tanıma, duygu analizi sistemlerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kendine ait duyguları ve durumlara yaklaşım biçimi olan Nely, cinsiyete ve yaşa göre farklı tepkiler verebiliyor. Havalimanları, banka şubeleri, fuarlar, hastaneler, okullar ve otellerde kullanılabilecek yerli sosyal robot Nely, tüm bu özelliklerini Smart Future Expo’da katılımcılara sergileyecek. Fuarda robotların hayatımızda nasıl yer alacağını 15 dakika boyunca anlatacak olan Nely, moderatörlerin sorduğu soruları da cevaplayacak.

Geleceğin Akıllı Teknolojileri Smart Future Expo’da Konuşulacak

Bakanlıkların, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sektör lideri firmaların yerlerini alacağı dev organizasyonda; Sanayinin Dönüşümü, Akıllı Şehir ve Yapı ile Girişimcilik temaları eş zamanlı

olarak işlenerek bilişim, yazılım, otomasyon, elektronik ve şehircilik başta olmak üzere gelişen IoT, yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren akıllı teknolojilere değinilecek.



Smart Future Expo Hakkında:



Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ‘Geleceğin Akıllı Teknolojileri’ etkinliği olan ‘’Smart Future Expo Zirve ve Sergisi’’; alanında lider bir platform oluşturarak, Türkiye’nin gelişen ekonomisi, sanayisi ve iş dünyası ile global ekonomide söz sahibi olma vizyonuyla, kamu ve tüm sektörlerde izlenmekte olan çok yönlü ve boyutlu gelişmeleri, dünyayı ve toplumları dönüştüren yeni dönüşümü geniş kitleler ile buluşturuyor ve geleceğimizi görmemizi sağlıyor.



Akıllı Teknolojiler çatısı altında, Sanayinin Dönüşümü, Akıllı Şehirler ve Girişimcilik temalarının eş zamanlı olarak işlendiği; Bilişim, Yazılım, Elektronik, Şehircilik sektörleri başta olmak üzere gelişen IoT, Yapay Zeka, Bulut Bilişim, Büyük Veri gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek konulara odaklanan etkinlik; hem sergi alanında hem de eş zamanlı düzenlenen konferanslarla ekonominin yarınına ışık tutacak bir platform oluşturuyor.

