Söz verdiler

TÜHİD, iletişim profesyonellerini ve araştırmacıları daha sağlıklı bir dünya için katılmaya davet eden uluslararası deklarasyonu imzaladı. TÜHİD, UNESCO İletişim Kürsüsü Uluslararası Ağı ORBICOM tarafından oluşturulan, iletişim profesyonellerini ve araştırmacıları daha sağlıklı bir dünya için katılmaya davet eden “Sağlıklı, yaşanabilir, daha iyi bir dünya için İletişim Profesyonelleri ve Araştırmacıların Uluslararası Deklarasyonu”nu imzaladı.

Küresel sağlık acil durumu ve büyüyen iklim kriziyle ilgilenen iletişim uzmanları ve araştırmacılar tarafından yönlendirilen bu deklarasyon, dünya çapında geniş bir dayanışmayı harekete geçirmeyi amaçlayan hümanist değerlere bağlılık içermektedir. Bildirgeyi onaylayarak, profesyonel ve bilimsel iletişim topluluklarının üyeleri, daha sağlıklı değerlere geçiş için toplumları desteklemek için uzmanlıklarını ortaya koymayı açıkça taahhüt etmektedir.

TÜHİD Başkanı Gonca Karakaş Deklarasyon ile ilgili şöyle konuştu; Covid-19 pandemisi iletişim sektörü ve tüm sektörler için zor ve eğitici bir süreç oldu. Her zaman olduğu gibi bu zor zamanlarda iletişimi besleyecek, sektörümüze değer katacak çalışmalar içinde bulunmak TÜHİD’in asli görevleri arasında yer almaktadır. Daha iyi bir dünya için davet içeren deklarasyonu imzalamaktan mutluluk duyuyoruz.

ORBICOM Genel Sekreteri Profesör Oumar Kane; “Bu belirsiz zamanlarda iletişim; umut ve sosyal direnci besleyebilecek bir güç olarak ortaya çıkmalıdır. Bizim için zamanımızın acil durumları karşısında eylemsizliğin ve geri çekilmenin yeri olmadığı açıktır. Dernekler, kuruluşlar, kolektifler, ajanslar, federasyonlar, profesyonel ve bilimsel ağlar arasındaki bu jestin gücünü ve dayanışmasını dünyanın tüm bölgelerinde vurgulamak için bu bildirge Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Almanca olarak altı dilde yayınlandı. UNESCO kürsüsü uluslararası iletişim ağı ORBICOM'un bugün standart taşıyıcısı olması bir ayrıcalıktır.” dedi.

Deklarasyonun tamamı;

DAHA SAĞLIKLI, DAHA YAŞANABİLİR VE DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN

İLETİŞİM PROFESYONELLERİ VE ARAŞTIRMACILARININ

ULUSLARARASI DEKLARASYONU

2020’ye pandemi damgasını vurdu.

Sadece birkaç ayda 1 milyondan fazla insan pandemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Mücadele, sağlığın yanı sıra ekonomi alanında da zorluydu. İnsanlar sevdiklerini koruyabilmek için birbirinden uzaklaştı, aralarına mesafe koydu. Kısaca; 2020, pandeminin dünyamızı yeniden şekillendirdiği bir yıl oldu.

Bu nedenle, dünyanın dört bir köşesinden iletişim danışmanları ve araştırmacıları olarak biz, bugün nasıl hareket ettiğimizin her zamankinden daha kritik bir önem taşıdığının bilincindeyiz.

Bu düşünce ve anlayışla, hep birlikte bir söz veriyoruz.

Birlikte çalışacak ve tüm enerjimizi insanları bir araya getirmek için kullanacağız.

Yaşanabilir, daha iyi bir gelecek için sağlıklı bir dünyayı mümkün kılacağız.

Virüs kuzeye ve güneye ilerlerken, eşitsizlikler yine ön plandaydı.

Pandemi yüzünden açlık ve sefalet de dünyada daha geniş alanlara yayıldı. Acının en fazlası, yine sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olanların payıydı. Uygulanan fiziksel mesafe ve izolasyon kuralları, şehirlerimizi hatta metropollerimizi bile birer hayalet kasaba yaptı. Pandemiden geriye, çok kırılgan bir gezegen kaldı.

Gezegenimizin bu zayıf ve çaresiz hali, küresel ölçekte, ortaklaşa alacağımız ve uygulayacağımız kararlara ne kadar acilen ihtiyaç duyduğumuzu anlamamızı sağladı.

SÖZ VERİYORUZ.

Gerek bugün yaşadığımız pandemi ve acil iklim krizi gerekse gelecekte ortaya çıkacak tüm tehditler karşısında, sorumluluğumuzu bilgi ve iletişim yoluyla üstleneceğiz.

Irk, köken, cinsiyet, grup veya statü ayırımı yapmaksızın herkesin aynı korumayı hak ettiğinin her fırsatta altını çizecek ve herkes için eşit koruma çağrısı yapacağız.

SÖZ VERİYORUZ.

Yeni bir yaşam tarzına geçiş sürecinde topluluklarımızın yanında yer alacak ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Doğaya, onun bizlere sunduğu nimetlerin tamamına saygı duyacak; biyoçeşitliliği sürdüren, tek yuvamız olan dünyayı koruyan ve ona değer veren bireyler olacağız.

SÖZ VERİYORUZ.

Korkudan ve nefretten arınmış; açık, şeffaf ve dürüst iletişim kuracağız. Küresel, katılımcı, kapsayıcı iletişimi her zaman teşvik edecek ve bu belirsiz dünyada beklenmedik fırsatları ortaya çıkartmak için çalışacağız.

Biliyoruz ki; kırılgan durumdaki gezegenimizin bize ihtiyacı var.

Dini, siyasi ayırımcılıktan, nefret söylemlerinden uzak; etik, eşit, özgün, şeffaf iletişimi hâkim kılmak için bilgimizi ve birikimimizi sürekli geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Bunu ancak paylaşarak ve sürekli daha iyiyi arayarak başarabileceğimizin ayrımındayız.

Bizler, karşılıklı, olumlu ve kapsayıcı iletişimin gücünü onurlandırmak için çalışacağız. İçinde bulunduğumuz toplumun ve genel olarak tüm insanlığın daha sağlıklı, yaşanabilir ve daha iyi bir dünya inşa etmesine yardımcı olacağız.