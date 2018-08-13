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SPK'dan uyarı

- SPK: - "Halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan, yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin kararlılıkla yerine getirileceği hususu kamuoyuna önemle duyurulur"

SPK'dan uyarı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, yalan, yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin yerine getirileceğini duyurdu.
SPK tarafından yapılan duyuruda sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurul tarafından tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. Basın yayın organlarında yer alan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesinin önem arz ettiği bildirilen SPK duyurusunda, "Söz konusu haber ve açıklamaların, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceği dikkate alınarak, bu durumun, en hafif şekliyle ülkemiz sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Duyuruda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağının düzenlendiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin kararlılıkla yerine getirileceği hususu kamuoyuna önemle duyurulur."

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