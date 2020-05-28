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Stajı online taşıdı

Koç Holding İnsan Kaynakları yeni dönemin dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm Topluluk Şirketleri ile yaz ve güz dönemi staj programlarını online platforma taşıdı.

Stajı online taşıdı

Koç Holding İnsan Kaynakları yeni dönemin dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm Topluluk Şirketleri ile yaz ve güz dönemi staj programlarını online platforma taşıdı. Koç Topluluğu şirketlerinin online staj ilanları, 15 Haziran’da bu yıl Koç Holding ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecek olan “Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları” etkinliğinde yayınlanacak. Bu program ile Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden Koç Holding ve Topluluk Şirketleri’nde online staj yapmak mümkün olacak. Koç Holding ev sahipliğinde düzenlenecek Dijital Kariyer Buluşmaları etkinliğine kayıtlar ise 5 Haziran’da başlayacak.

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde tüm şirketleri ile kaynaklarını seferber eden ve bu çerçevede aksiyonlarını hayata geçiren Koç Holding, staj programlarını online platforma taşıma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl Forbes’un Dünyanın En İyi İşverenleri Listesi’nde 35’inci sıraya yükselen Koç Holding, 2020 yaz ve güz dönemleri için 20’den fazla Koç Topluluğu Şirketleri’nde açılacak online staj programlarına sadece Türkiye’den değil, dünyanın her yerinden başvuruları kabul edecek.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda Koç Topluluğu genelinde 200’ü aşkın stajyer, çalışmalarına online olarak devam ediyor. Öğrencilerin sağlığını önceliği olarak konumlayan Koç Topluluğu, gençlerin ofise gelmeden de iş hayatına dâhil olmalarını ve kendilerini geleceğe hazırlamalarını sağlayarak, onların geleceğe yönelik kaygılarını azaltmayı hedefliyor.

Online stajda tüm aşamalar uçtan uca tasarlandı

Uçtan uca tasarlanan online staj deneyimi, başvuru aşamasından, değerlendirme, oryantasyon, stajın başlaması ve sona ermesine kadar geçen tüm adımların online platform ve sistemler üzerinden yürütülmesine olanak sağlıyor. Yöneticiler ile periyodik olarak online görüntülü görüşmeler yapabilecek stajyerler, bağlı oldukları ekiplerle online sohbetlere ve toplantılara katılabilecek, böylece kendilerini ekiplerine ve staj yaptıkları şirketlerine uzak hissetmeyecek. Süreçte, tüm yöneticilerin online staj kapsamında verebileceği projeler netleştirilirken, fiziksel deneyimler için de alternatif çözümler üretilecek. Haftalık deneyim anketleri ile geri bildirimleri dinleyecek olan şirketler, staj şartlarını iyileştirmek için de ilave çalışmalar yürütecek. Tüm bu çalışmalarla birlikte, 12 binden fazla eğitim videosunu barındıran Koçlulara özel online eğitim platformu Koç Akademi tüm içerikleri ile online staj programına katılan stajyerlerin kullanımına açılacak.

Koç Topluluğu şirketlerindeki online staj ilanlarına, 15 Haziran’da bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek ve enerji, otomotiv, turizm, gıda, perakende, sağlık gibi birçok farklı sektörden şirketi online olarak öğrencilerle buluşturacak “Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları” etkinliğinden ulaşılabilecek. Stajyer adayları, Dijital Kariyer Buluşmaları’na 5 Haziran’dan itibaren etkinliğe özel web sitesi üzerinden kayıt olabilecek.

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