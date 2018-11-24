STAR'ın iskelesi ondan

Türkiye’nin ilk özel sektör rafinerisi unvanını taşıyan ve son otuz yıldan bu yana gerçekleştirilen en büyük reel sektör yatırımı olan STAR Rafineri'nin iskele ve pipe-rack sistemi ihtiyaçlarını URTİM sağladı. Kalıp ve iskele üretiminde Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan URTİM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, üretimlerinin yüzde 70'ini toplam 54 ülkeye ihraç etiklerini söyledi.

Tek noktaya yapılan en büyük yatırım olmasının yanında, dünyanın en çevreci, en verimli ve en ileri teknolojisine sahip rafinerilerinden biri olma özelliğini taşıyan SOCAR’ın STAR Rafinerisi'nde inşaatının en başından tamamlandığı güne kadar iskele sistemi ve pipe-rack ihtiyaçlarında çözüm ortağı olarak URTİM yer aldı.

Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Türkiye’nin en büyük enerji projelerinden STAR Rafinerisi Türkiye’nin en büyük enerji projelerinden biri olarak petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf sağlayacak. Türkiye petrokimya sektörünü dışa bağımlılıktan kurtaracağı öngörülen STAR Rafineri’de 1,6 milyon tonluk nafta ile ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden olan dizel, jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. Farklı ham petrol türlerini işleme teknolojisi ve 63 tank ile yaklaşık 1 milyon 640 bin metreküp depolama kapasitesiyle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük petrol ve gaz operasyonlarından birisi olan STAR Rafineri, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak.

54 ÜLKEYE İHRACAT

Yurtiçinde ve yurt dışında 38 yıldır havalimanı, stadyum, rafineri, köprü, konut, gemi inşası, tersane gibi birçok projede yer alarak, kalıp ve iskele üretiminde Türkiye’nin öncü şirketlerinden URTİM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, "İnşaat projelerinin yanı sıra endüstriyel tesisler, tersaneler, rafineriler ve çevrim santralleriyle de çalışıyoruz. Farklı sektörlere ve farklı ülkelere odaklanmış olmanın avantajlarını her zaman yaşıyoruz. Özellikle endüstriyel projelerde ciddi bir bilgi birikimi ve potansiyele sahibiz." dedi.

Urfalılar, URTİM olarak üretimlerinin yüzde 70'ini, aralarında Malezya, Kanada, Katar, Ürdün, Ekvator Ginesi, Senegal, Nijerya ve Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu 54 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, "Geliştirdiğimiz sistemler ile inşaatlarda, tersanelerde ve endüstriyel tesislerde zaman, maliyet avantajı ve İSG kurallarına uygun güvenli çalışma sağlıyoruz’’ dedi.

5 FARKLI SİSTEM KULLANILDI

SOCAR’ın Star Rafineri projesinde URTİM’in; Scafset Flanşlı İskele Sistemi, Scafset Fincanlı İskele Sistemi, Pipe-Rack Asma İskele Sistemi, Merdiven Kuleleri, Frameset Panel Kalıp Sistemi ve Woodset Ahşap Kirişli Kalıp Sistemleri kullanıldı.

Frameset Panel Kalıp Sistemi, 120*60 mm ölçüsündeki kapalı kesit özel formlu profillerden oluşurken, Woodset Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi farklı projelere ve dayanımlara göre uyarlanabilen esnek bir sistem olarak öne çıkıyor. Flanşlı ve Fincanlı İskele Sistemleri döşeme altı taşıyıcı iskele olarak veya çeşitli yapılarda çalışma iskelesi olarak kullanılan bir iskele sistemi niteliği taşıyor. Pipe-Rack Asma İskele Sistemi ise zeminden ulaşımı mümkün olmayan ara katmanlı bölgelerde imalat ve montaj çalışmasını sağlayan endüstriyel iskele sistemi olarak kullanılıyor.

