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Stresi azaltıyorlar

Tchibo’nun Parmak Egzersiz Halkası ve Mıknatıslı Stres Bilekliği, vücudun çoğu yükünü çeken parmak ve elleri daha rahat hissetmenize imkan tanıyor. 5 adet halkadan oluşan Parmak Egzersiz Halkası, yüzük gibi parmaklara takıldığında hem parmakların yorgunluğunu gideriyor hem de hareket ettirerek zinde kalmasına fırsat tanıyor.

Stresi azaltıyorlar
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Parmaklarınızda ağrı ya da yorgunluk hissediyorsanız Tchibo’nun Parmak Egzersiz Halkası tam size göre. 5 adet halkayı yüzük gibi parmaklarınıza takarak masaj yapabilir ve daha zinde hissedebilirsiniz. Mıknatıslı Stres Bilekliği ise mıknatısı sayesinde manyetik dalgaların olumlu etkilerini alarak, çok yönlü bir rahatlık hissettiriyor.

Tchibo’nun Parmak Egzersiz Halkası ve Mıknatıslı Stres Bilekliği, vücudun çoğu yükünü çeken parmak ve elleri daha rahat hissetmenize imkan tanıyor. 5 adet halkadan oluşan Parmak Egzersiz Halkası, yüzük gibi parmaklara takıldığında hem parmakların yorgunluğunu gideriyor hem de hareket ettirerek zinde kalmasına fırsat tanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Parmak Egzersiz HalkasıMıknatıslı Stres BilekliğiTchibo
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