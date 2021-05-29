Sukuka büyük ilgi

Garanti BBVA Leasing, alternatif finansman imkânlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, 24 Mayıs 2021’de talep toplamasını gerçekleştirdiği, 91 gün vadeli 100 milyon TL tutarlı ilk kira sertifikası (SUKUK) ihracını, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile Bankanın %100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Garanti BBVA Leasing’in, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 25 Mart 2021’de almış olduğu 1 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası işleminde, işletilmesi faizsiz finans prensiplerine uygun makine, teçhizat ve benzeri sabit varlıklardan oluşan finansal kiralama (leasing) portföyü sukuk ihracında dayanak varlık olarak kullanıldı.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, yapmış oldukları ilk sukuk ihracına, Katılım Finans Prensipleri’ne uygun çalışan Bireysel Emeklilik ve Portföy Yönetim şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere 1,3 kat talep geldiğini belirtti. Güldü, ayrıca Fitch Ratings’in 10 Mayıs 2021 tarihli basın açıklamasında da belirtildiği üzere sektör liderleri arasında Uzun Vadeli Yerel Para notunda BB- ile rakipleri arasında pozitif ayrışan Garanti BBVA Leasing’in, bu gücü ve sağlamış olduğu diğer kaynaklarla da yatırımın ve makine finansmanındaki payını artırmaya devam edeceğini vurguladı.