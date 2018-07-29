Susam teşvik edilmeli

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, susam fiyatının bir yılda yüzde 76 arttığını ve bu durumun simitçi, börekçi esnafını olumsuz etkilediğini belirterek, fiyatların düşmesi için susam üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de susam üretiminin çok düşük düzeyde olduğunu ifade etti.

Susamın neredeyse tamamının ithal edildiğine dikkati çeken Palandöken, "Yerli susamımız çok az miktarda, o da yurt dışına gidiyor. Maliyetlerin artması simitçi esnafını zor durumda bırakıyor. Fiyatların düşmesi için öncelikli hedef, susam üretimini teşvik etmek olmalıdır. Çiftçiyi toprağında tutarak kendi susamımızı kendimiz üretmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Susam üretiminin her geçen yıl azaldığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Susam ithalatı 2 yılda yüzde 15 artarken, 29 yılda susam üretimimiz 45 bin tondan 18 bin 410 tona geriledi. Ekilen alanımız ise 940 bin dekardan 280 bin 316 dekara düştü. Kaliteli tohum ve susam üretmek için engelimiz yok. Susam fiyatının bir yılda yüzde 76 artması simitçi, pastacı, börekçi esnafımızı olumsuz etkiledi. Ülkemizin elverişli topraklarını en verimli şekilde kullanarak üretimi artırmak çağımızın gerekliliğidir. Yerli tohum teşvikleri, tohum yetiştirme teknikleri konusunda desteklerle çiftçi, toprağında en iyi üretimi sağlayacaktır."