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SÜSBİR Katar'da

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Sektörel Ticari Heyeti, Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı programına başladı.Doha'daki programın ilk gün toplantılarına SÜSBİR Başkan Yardımcısı Savaş Akcan,...

SÜSBİR Katar'da

DOHA (AA) - Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Sektörel Ticari Heyeti, Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı programına başladı.
Doha'daki programın ilk gün toplantılarına SÜSBİR Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı H. Gazi Kaya ve süs bitkisi alanında faaliyet gösteren 20 Türk iş adamının yanı sıra Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer katıldı.
Türk iş adamlarının Katar'da süs bitkisi pazarına girmesi ve bu alanda güçlü bir iş birliği oluşturulması hedefiyle düzenlenen toplantıda konuşan Akcan, "Katar'da gelecek vadeden hizmetlerimizi meslektaşlarımıza sunmak için bulunuyoruz." dedi.
Büyükelçi Özer ise öncelikle ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özer, Doha'da süreklilik arz eden değişim ve gelişimin yanı sıra FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle süs bitkisi sektörü için büyük imkânlar olduğunu söyledi.
SÜSBİR Sektörel Ticari Heyeti'nin Doha'daki toplantı programının 2 gün sürmesi planlanıyor.
 

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SÜSBİRKatarDoha
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