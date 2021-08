Sütün efesini üretiyor

En doğal süt ve süt ürünlerini üretip hassasiyet ile tüketiciye ulaştıran Efeler Çiftliği, alametifarikası çiğ sütün ardından şimdi pastörize süt ile raflarda yerini alacak. 2017 yılından bu yana alametifarikası çiğ sütü 2 litrelik ambalajlarda 300’den fazla noktada perakende olarak doğrudan satan Efeler Çiftliği, 1 litrelik ambalajlardaki yeni ürünü olan pastörize sütü Migros Ticaret A.Ş. mağazalarında satmak üzere yeni bir anlaşma imzaladı.

Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim çiftliklerinden biri olan Efeler Çiftliği alametifarikası çiğ sütün ardından, zengin kalsiyum ve protein kaynağı pastörize sütü ile buzdolaplarının vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

Efeler Çiftliği’nin yeni ürünü pastörize süt, özenle uygulanan pastörizasyon işlemi ile olası zararlı organizmalardan arındırılarak içerisindeki kalsiyum, protein ve vitaminleri koruyarak, besin değerini kaybetmeden şişeleniyor. Kapağı açılır açılmaz başka hiçbir şey yapılmasına gerek olmadan kullanılabilecek kadar pratik Efeler Çiftliği’nin pastörize sütü, en az %3,7 yağ oranıyla tadı damakta bırakacak.

Lezzet ve besleyiciliğinden taviz vermeden şişelenen Efeler Çiftliği pastörize sütü, 20 Ağustos Cuma gününden itibaren Migros ve Macrocenter marketlerinden temin edilebilir.

Türkiye’nin en büyük çiğ süt üretimi tesisi

766 bin metrekare alan üzerine kurulmuş tesislerinde büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet gösteren Efeler Çiftliği, 367 Milyon TL yatırım değeri ile Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden biri. Toplam 6.672 adet büyükbaş süt hayvanına sahip olan çiftlik, 2021 yılının ilk 6 ayında 13.054 ton çiğ süt satışı gerçekleştirdi.

Efeler Çiftliği, 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %38 artışla 59 Milyon TL satış geliri kaydetti. Söktaş’ın %84 oranında bağlı ortaklığıyla satış gelirlerinin %36’sını oluşturduğu Efeler Çiftliği, AB standartlarında üretim yapan Türkiye’nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi.

Üretilen çiğ süt çeşitli ulusal süt markalarına ve 2017 yılından bu yana 2 litrelik ambalajlarda başta Migros ve Macrocenter marketler olmak üzere 300’den fazla noktada perakende olarak doğrudan satılıyor.

Sütün en saf, en doğal hali Efeler Çiftliği çiğ sütü

Efeler Çiftliği Çiğ Süt, sağıldığı andan itibaren soğutularak ve el değmeden şişeleniyor ve en doğru koşullarda tüketiciye ulaştırılıyor. Sütün en saf ve doğal hali çiğ süt, çiftlikte yetiştirilen yemlerle beslenen Efeler Çiftliği’nin kendi ineklerinden sağlanıyor.

Besin değeri açısından zenginliği ile hem çocuklar hem de yetişkinlerin her dönemde rahatlıkla tüketebileceği Efeler Çiftliği Çiğ Süt, kaynatıldıktan sonra soğuk ya da sıcak olarak içilebildiği gibi evde yoğurt, kaymak ve lor peyniri yapılarak da katkısız sütü deneyimleme imkânı sunuyor.

Doğaya saygılı yollarla üretim Efeler Çiftliği’nde

Çevre ve ekosisteme karşı olan sorumluluğun bilinci ile dünyadaki son teknolojileri kullanan Efeler Çiftliği; suyu, havayı, toprağı ve tüm canlıları koruyarak üretimine devam ediyor. Bilgisayar kontrollü su yönetim sistemleri ve damlatma tekniğiyle toprakların sulandığı çiftlik, sürdürülebilir kalkınmanın temelinde yer alan su kullanımına destek oluyor.

Hayvan refahını ve mutluluğunu her şeyin önünde tutarak sürecin her aşamasında en son teknolojiyi kullanan Efeler Çiftliği, soyağaçları tek tek bilinen inekleri ile iklim kontrollü padokları ve çiftlikleri bünyesinde kurulan özel laboratuvarlara kadar her adımı, en ince ayrıntısına kadar planlıyor.

İneklerin organik atıklarından hem çevre dostu biyogaz hem de işlenmiş protein içermeyen doğal gübre elde edilen Efeler Çiftliği, ulusal kalıntı izleme programı çerçevesinde çiftlikte bulunan inekleri; pestisitlerden, ağır metallerden, toksinlerden uzak, bereketli ve doğa dostu yemler ile besliyor.

EFELER ÇİFTLİĞİ HAKKINDA:

En iyi, en sağlıklı ve lezzetli sütü elde etmek için Aydın’ın Germencik ilçesinde 766 dönüm arazi üzerine kuruldu. İneklerini pestisitlerden, ağır metallerden, toksinlerden uzak kendi yetiştirdiği sağlıklı yemler ve yeşilliklerle besleyen Efeler Çiftliği, hayvan refahını ve mutluluğunu her şeyin önünde tutarak sürecin her aşamasında en son teknolojiyi kullanır. Büyük ölçekli süt üretimi ile Türkiye’nin seçkin süt ve süt ürünü markalarına süt vermeye başlayan Efeler Çiftliği, yeme içme sektörünün önde gelen markalarına toptan süt tedariğinde bulunur. Kurulduğu ilk günden bu zamana kadar üretimin her aşamasında gösterdiği özeni AB standartlarında ‘Onaylı Süt Çiftliği’ ve ‘Hastalıklardan Ari İşletme’ belgesi, ‘İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası’, ‘ISO 22000 Sertifikası’ ve ‘Dünya Helal Birliği Sertifikası’ ile tescillemiştir. Ayrıca devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality’nin 2007’den beri üyesidir.