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Takas imkanı sunuyor

Yüzde 1,56’dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota’nın Haziran kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor. 

Takas imkanı sunuyor
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Toyota ile yaza merhaba demek isteyenler için fırsatlarla dolu haziran kampanyası başlattı. Toyota, yaza yeni bir otomobil ile girmek isteyenler için finansal fırsatlarla dolu bir kampanya başlattı. Toyota’nın Haziran ayı kampanyasında 2020 model benzinli ve hibrit Corolla HB ile Yaris modelleri anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranı ile satışa sunulacak. Toyota bu finans kampanyasından yararlanmak istemeyenleri ise tüm Toyota Yetkili Satıcıları’nda nakit indirimi bekliyor olacak. Haziran kampanyasında; ticari araç segmentinin yeni oyuncusu Proace City’nin modellerinde 75.000 TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranı geçerli olacak.

Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yazın ilk kampanyasına; 2021 model yılı Corolla’lar 220 bin 200 TL’den, Corolla Hybrid’ler 339 bin 50 TL’den, Yeni Corolla Hatchback 299.350 TL TL’den ve Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 353.400 TL TL’den başlayan fiyatlar ile dahil olacak. Proace City’ler ise 222.150 TL TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Yeni Yaris 219.650 TL TL’den, Yeni Yaris Hybrid ise 322.150 TL TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak.

Yüzde 1,56’dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota’nın Haziran kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor. 

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Toyota FiyatlarıToyota
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