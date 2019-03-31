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Taksit sayısı uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, borç yükü altına girmemek için ihtiyaç dışı alışverişlere yönelinmemesi gerektiğini belirterek, "Taksit sayısı artarsa fiyat ucuzlar gibi bir algıya kapılmamak gerekir." ifadesini kullandı.

Taksit sayısı uyarısı
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Palandöken, yazılı açıklamasında, elektronik eşyaların satışından seyahate, konaklamadan işlenmiş altına kadar bazı alışverişlerde kredi kartı taksit sayısının artırıldığını hatırlattı.

Kredi kartı taksit sayısının artırılmasının turizm gibi bazı sektörler için olumlu etkileri olsa da tüketicilerin cebini düşünerek hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, taksit sayısının artmasının alınan ürün ya da hizmeti daha ucuz hale getirmediğinin altını çizdi.

Palandöken, "Sezon sonu, sezon ortası, garaj indirimi gibi kampanyalar, cazibeli görünen fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu da vatandaşın kredi kartına daha çok yüklenmesine neden oluyor. Borç yüküne girmemek için ihtiyaç dışı alışverişler yapılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi kartı borcunun evde, işte ve sosyal yaşantıda stres, huzursuzluk ve ikili ilişkilerde bozulma gibi birçok olumsuz etkiyi beraberinde getirdiğine dikkati çeken Palandöken, "Taksit sayısı artarsa fiyat ucuzlar gibi bir algıya kapılmamak gerekir. Vatandaşlarımız ihtiyacı dışında alışverişten kaçınmalı, kart limitini bütçesine göre ayarlamalı. Borcu borçla kapatmak gibi bir yanlışa düşmemeli." ifadelerini kullandı.

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Bendevi PalandökenKredi Kartı Taksit SayısıTESKTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu
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