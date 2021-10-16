Tanıtıma hız verdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde, Türk ihraç ürün ve sektörlerinin dünya çapındaki bilinirliğini artırmak amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), BBC World News ile iş birliğine gitti. Buna göre; BBC World News, Tekstil&Mücevher, Gıda&Tarım ve İnovasyon&Teknoloji konularında belgesel niteliğinde 3 yapım hazırladı. Türkiye’nin ihraç ürünleri, filmler aracılığıyla BBC’nin 4 kıtadaki 1 milyara yakın izleyicisine tanıtılacak.

TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle “İhracatımız arttıkça hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz. Şimdi, 2026’ya kadar 300 milyar dolara ulaşmak gibi iddialı bir hedefimiz var. Bu hedeflerimize ulaşmak adına gerek sektörel gerekse ‘Made in Türkiye’ markası özelinde yapılan her tanıtım çalışması oldukça önem arz ediyor. İhracatımızın pazar payında yüksek oranlara sahip olduğu ülkelerde, hem de yükselen pazarlarda tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ülkemizin dünyaya açılan değerlerini dünyaya tanıtıyoruz” dedi.

Pandemiye rağmen 2020 yılını ihracatta kırılan rekorlarla kapatan Türkiye, bu ivmeyi 2021’e de taşıdı. İhracatta son 12 ayda 212 milyar dolar da aşıldı. Tarihe geçen rekorların mimarları, küresel salgının getirdiği yeni koşullara hızlıca uyum sağlayan Türk ihracatçısı oldu. Bu başarıda büyük paya sahip sektörlerden tekstil, hazır giyim ve mücevher, uluslararası ticarette de önemli yer tutuyor. Türk tekstil sektörü, küresel ihracattaki yüzde 4 payı ile dünyanın en büyük beşinci ihracatçısı konumunda. Mücevherat endüstrisinde de durum farklı değil. Türkiye, dünya altın mücevherat üretiminde ilk 10 ülke arasında.

1 milyara yakın izleyiciye ulaşılacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde, Türk ihraç ürün ve sektörlerinin dünya çapındaki bilinirliğini artırmak amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), söz konusu üç sektörün yükselişine dikkat çekmek için harekete geçti. Bu kapsamda BBC World News ile iş birliğine gidildi. Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Afrika, Asya Pasifik, Orta Doğu, Güney Asya’da 1 milyara yakın izleyiciye ulaşan BBC World News ekipleri; Tekstil&Mücevher, Gıda&Tarım ve İnovasyon&Teknoloji konularında belgesel niteliğinde 3 yapım hazırladı.

İlk medeniyetlerden günümüze…

Çekimleri tamamlanan tekstil, hazır giyim ve mücevher sektörünün anlatıldığı ilk film, BBC World News izleyicileriyle buluştu. İlk filmde, Türkiye’nin Anadolu’nun ilk dönem medeniyetlerine kadar giden güçlü tasarım mirasından günümüze uzanan hikâyesi, ülkemizin sunduğu fırsatlar (üretim altyapısı, deneyim, kaynaklar) ve genç girişimcilerin dünya moda sahnesindeki yükselişi anlatıldı. Filmler, gelecek yılın ocak ayına kadar izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

“Tanıtımlar ihracatımız için çok önemli”

Hedef pazarlarda ihraç sektör ve ürünlerin tanıtımı anlamında tüm global iletişim projelerini Türkiye Tanıtım Grubu ile hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle “İhracatımız arttıkça hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz. Şimdi, 2026’ya kadar 300 milyar dolara ulaşmak gibi iddialı bir hedefimiz var. Bu hedeflerimize ulaşmak adına, gerek sektörel gerekse ‘Made in Türkiye’ markası özelinde yapılan her tanıtım çalışması oldukça önem arz ediyor. Özellikle pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, ülkemize önemli bir fırsat zemini sağladı. Bu durumu iyi değerlendirmek için hem ihracatımızın halihazırda pazar payında yüksek oranlara sahip olduğu ülkelerde hem yükselen pazarlarda tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ülkemizin dünyaya açılan değerlerini dünyaya tanıtıyoruz. BBC World News ile gerçekleştirdiğimiz proje de bu çalışmalarımızın bir ürünü” dedi.

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri sektörü, 2021’in ilk 8 ayında 176 ülke ve bölgeye yüzde 47 artışla 6 milyar 419 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

En çok ihracat gerçekleştirilen 5 ülke

İtalya: 620 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %58,7 artış)

Birleşik Krallık: 320 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %57,6 artış)

ABD: 311 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %52,4 artış)

Almanya: 290 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %27,6 artış)

Bulgaristan: 263 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %35,1 artış)

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü

Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörü, 2021’in ilk 8 ayında 192 ülke ve bölgeye yüzde 25 artışla 12 milyar 868 milyon dolar ihracata imza attı.

En çok ihracat gerçekleştirilen 5 ülke

Almanya: 2 milyar 196,5 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %12 artış)

İspanya: 1 milyar 717,9 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %43 artış)

Birleşik Krallık: 1 milyar 319,5 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %31 artış)

Hollanda: 944,2 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %20 artış)

Fransa: 624,2 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %23 artış)

Mücevher Sektörü

Mücevher sektörü, ilk 8 ayda 133 ülke ve bölgeye yüzde 57 artışla 3 milyar 369 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

En çok ihracat gerçekleştirilen 5 ülke

ABD: 534,5 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %75 artış)

BAE: 410,9 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %167 artış

Birleşik Krallık: 355,4 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %53 düşüş)

Hong Kong: 267,1 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %182 artış)

Irak: 208,4 milyon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre %437 artış)