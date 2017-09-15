Tarihi doluluk rekoru

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), ağustosta yüzde 84,3 ile tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaşarak, rekor kırdı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, ağustos ayının trafik sonuçları değerlendirmesi paylaşıldı.

Açıklamada, toplam doluluğun ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 puan artışla yüzde 84,3, dış hat doluluk oranının ise 6,3 puanlık artışla yüzde 84,1 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Temmuzda başlayan talepteki ücretli yolcuda çift haneli hızlı büyümenin yüzde 10,1'lik artışla devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağustos 2016'ya göre kapasite (arz edilen koltuk/kilometre) yüzde 2,6 artarken, taşınan yolcu sayısı yüzde 14 artmış ve 7,4 milyon yolcuya ulaşılmıştır. 2015 yılı ağustos ayıyla karşılaştırıldığında da kapasite yüzde 18, yolcu sayısı yüzde 16, talep ise yüzde 20 artmıştır. Dıştan dışa transfer rakamları (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yüzde 40'lık artış yaşanmıştır. Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artmıştır."

Açıklamada, bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte ve yolcu sayısında sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 6,1'lik artış yaşandığına dikkati çekilerek, "Toplam yolcu doluluk oranı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puanlık artışla yüzde 79 olurken, yurt dışı hat yolcu doluluğumuz 5 puana yakın artışla yüzde 78'e yükselmiştir." denildi.

Muhabir: İzzet Taskiran