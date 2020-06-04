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Tarıma destek

Covid-19 ile mücadele sürecinde tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşımını daha da kolaylaştırmak için ülke çapında sözleşmeli tarım desteğini artırmayı hedefleyen Yıldız Holding, 2020 sonuna kadar sözleşmeli 175 bin dekarlık alanda yaklaşık 700 bin ton hammadde alımı gerçekleştirecek.

Tarıma destek

Güvenilir gıdaya erişimi sürdürülebilir hale getirmek ve tedarik zincirini uçtan uca yönetmek amacıyla yürüttükleri çalışmalara Covid-19 sürecinde de devam ettiklerini belirten Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Salgın sürecinin, gıda zincirinin ve yerli üretimin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Yıldız Holding olarak, tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması her zaman birinci önceliğimiz oldu. Bu konuda en büyük destekçimiz ise elbette yerel üreticilerimizdir. Yıllardır ülkemiz çiftçilerini ve sözleşmeli tarımı destekleyen bir grup olarak, 2020 sonuna kadar sözleşmeli 175 bin dekarlık alanda, yaklaşık 700 bin ton hammadde alımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yerli ve sözleşmeli tarım kapsamındaki çalışmalardan da bahseden Tütüncü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tarım araştırma enstitüleriyle buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Buğday hem ülkemiz hem de bizim için önemli bir hammadde. Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile bisküvilik ideal buğday üretimi için ıslah çalışmaları yaptık. Ali Ağa adını verdiğimiz yüksek verimli, kuraklığa dayanıklı bir buğday türü geliştirdik. Tüm bu çalışmalarımızla çiftçiler, nakliye, tahmil tahliye ve depolama işçileri, kooperatif ve dernekler olmak üzere 500 binden fazla aileye katkı sağlıyoruz” 

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Yıldız Holding Tarıma DestekYıldız Holding çiftçi
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