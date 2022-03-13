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Tarıma tam destek

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Üreticiye özel kampanya ile çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin türüne göre ihtiyaç duydukları finansman çözümleri de farklılaşabiliyor. Biz ürünleri ve uygun oldukları dönemleri temel alarak oldukça hassas bir segmentasyon yapıyor ve çiftçilerimizin uzun vadeli ve dönemsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hızlı çözümler üretiyoruz" dedi.

Tarıma tam destek

Üreticiye olan desteğini artırarak sürdüren Şekerbank, tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçilerin daha çok kaynağa ulaşmasını sağlamaya devam ediyor.  Banka, çeltik, mısır ve pamuk gibi endüstriyel ürün yetiştiren çiftçilerin işletme giderlerini 60 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranlarıyla karşılamalarına destek oluyor. 

Çiftçilerin daha çok kaynağa ulaşmasını sağlayarak, üreticilere destek vermeyi sürdüren Şekerbank, çeltik, mısır ve pamuk gibi endüstriyel ürün yetiştiren çiftçilerin işletme giderlerini karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattı. Hasadı başlayan üreticilerin hasat döneminden sonra mahsullerini değerine satabilmelerini amaçlayan Banka, kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları ile üreticilere nakit desteği sunuyor.

Ayrıca ürününü lisanslı depolarda değerlendiren ELÜS sahibi ve TARSİM sigortasını Şekerbank üzerinden yaptıran üreticiler, finansman ihtiyaçlarını, bankanın ek olarak uyguladığı ekstra indirimli faiz oranı ve komisyon indirimiyle karşılayabiliyor. Kampanyadan yararlanan “Hasat Kart” müşterilerine ise 10.000 TL ve üzeri harcama yapmaları durumunda kart ücreti muafiyeti de sağlanıyor.

Tuğbay Kumoğlu: “Çiftçilerimizin ihtiyaçları için hızlı çözümler üretiyoruz”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, üreticiye özel başlatılan yeni kampanyaya ilişkin şunları söyledi: “Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin türüne göre ihtiyaç duydukları finansman çözümleri de farklılaşabiliyor. Biz ürünleri ve uygun oldukları dönemleri temel alarak oldukça hassas bir segmentasyon yapıyor ve çiftçilerimizin uzun vadeli ve dönemsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hızlı çözümler üretiyoruz. Yeni kampanyamızla çeltik, mısır ve pamuk üreticilerine destek olacağız. Bu ürünleri üreten tüm çiftçilerimizi şubelerimize bekliyoruz. Anadolu bankacılığı misyonumuzla her zaman üreticinin yanında olmaya devam ediyoruz.” 

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